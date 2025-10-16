Sport

Incident în Brazilia! Fiica de doar 2 ani a lui Neymar a fost lovită cu mingea în cap în timpul unui meci. Cum a reacționat fotbalistul. Video

Fiica lui Neymar a fost implicată într-un incident neplăcut la o întâlnire din campionatul Braziliei. Atacantul lui Santos a reacționat imediat pentru a-și liniști fetița.
Traian Terzian
16.10.2025 | 21:30
Fiica lui Neymar, protagonista unui moment uluitor la o partidă din Brazilia. Sursă foto: colaj Fanatik

După ce a strălucit pe cele mai mari stadioane ale lumii, Neymar s-a întors în Brazilia la începutul anului. Fotbalistul este în acest moment accidentat, dar a ținut să fie alături de coechipieri săi la ultimul joc al lui Santos și a luat-o cu el și pe fiica sa.

Fiica lui Neymar, protagonistă la o partidă din Brazilia

Absent din cauza unei leziuni la coapsă, Neymar a fost totuși prezent pe Estadio Urbano Caldeira la meciul pe care Santos l-a câștigat, scor 3-1, în fața rivalei Corinthians, în etapa a 28-a a campionatului brazilian.

Superstarul în vârstă de 33 de ani a fost însoțit de fiica sa Mavie, care la începutul acestei luni a împlinit 2 ani. Puștoaica a făcut senzație înainte de startul jocului și s-a strâmbat la cameră, imitându-l pe tatăl său, așa cum se vede pe filmarea publicată de cotidianul spaniol Marca.

Însă, toată distracția s-a stricat în momentul în care micuța a fost lovită în cap de o minge. Neymar a dat dovadă de reacție rapidă și a prins-o pe fiica sa, ajutând-o să nu cadă la pământ. Însă, puștoaica a început imediat să plângă, iar internaționalul brazilian a fost nevoit să o ia în brațe pentru a o liniști.

Neymar are 4 copii din 3 relații diferite

Cu o carieră impresionantă, Neymar a fost un rebel în viața privată. I-au plăcut distracțiile, iar femeile frumoase nu au lipsit din preajma sa. Așa a ajuns starul Braziliei să aibă 4 copii cu 3 partenere diferite.

Primul a fost Davi Lucca, născut în august 2011 din relația cu Carolina Dantas, și este singurul băiat al jucătorului de la Santos. Cele trei fete care au urmat s-au născut în decurs de mai puțin doi ani.

Mai întâi a fost Mavie, născută pe 6 octombrie 2023, din cea mai stabilă relație a fotbalistului, cu frumoasa Bruna Biancardi. Însă, la doar 9 luni, pe 3 iulie 2024, s-a născut Helena, după o aventură cu fotomodelul Amanda Kimberllya.

Bruna Biancardi a luat foc și s-a despărțit de fotbalistul brazilian la aflarea veștii, însă cei doi nu au stat prea mult departe unul de celălalt. Reluarea relației s-a soldat cu nașterea micuței Mel, pe 5 iulie 2025.

Planurile sportive de viitor ale lui Neymar

Chiar dacă este extrem de apreciat în țara sa natală, iar la Santos este un adevărat idol pentru suporteri, în ultima perioadă s-a vehiculat tot mai des o revenire a lui Neymar în Europa. Iar cel care își dorește acest lucru este chiar jucătorul.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că atacantul i-ar fi transmis agentului său să-i caute o echipă într-un campionat important al Europei, unde să intre în formă maximă pentru Cupa Mondială de anul viitor. Acesta a încercat să-l ducă la Inter Milano sau la Napoli, dar cele două cluburi italiene nu s-au arătat interesate.

O altă variantă apărută pe tapet a fost transferul său în MLS. David Beckham ar fi interesat de transferul său la Inter Miami, acolo unde ar reface tripleta cu Leo Messi și Luis Suarez care a strălucit la Barcelona.

