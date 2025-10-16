Incident în Brazilia! Fiica de doar 2 ani a lui Neymar a fost lovită cu mingea în cap în timpul unui meci. Cum a reacționat fotbalistul. Video

După ce a strălucit pe cele mai mari stadioane ale lumii, Neymar s-a întors în Brazilia la începutul anului. Fotbalistul este în acest moment accidentat, dar a ținut să fie alături de coechipieri săi la ultimul joc al lui Santos și a luat-o cu el și pe fiica sa.
Absent din cauza unei leziuni la coapsă, Neymar a fost totuși prezent pe Estadio Urbano Caldeira la meciul pe care Santos l-a câștigat, scor 3-1, în fața rivalei Corinthians, în etapa a 28-a a campionatului brazilian.
Superstarul în vârstă de 33 de ani a fost însoțit de fiica sa Mavie, care la începutul acestei luni a împlinit 2 ani. Puștoaica a făcut senzație înainte de startul jocului și s-a strâmbat la cameră, imitându-l pe tatăl său, așa cum se vede pe filmarea publicată de cotidianul spaniol Marca.
Însă, toată distracția s-a stricat în momentul în care micuța a fost lovită în cap de o minge. Neymar a dat dovadă de reacție rapidă și a prins-o pe fiica sa, ajutând-o să nu cadă la pământ. Însă, puștoaica a început imediat să plângă, iar internaționalul brazilian a fost nevoit să o ia în brațe pentru a o liniști.
Cu o carieră impresionantă, Neymar a fost un rebel în viața privată. I-au plăcut distracțiile, iar femeile frumoase nu au lipsit din preajma sa. Așa a ajuns starul Braziliei să aibă 4 copii cu 3 partenere diferite.
Primul a fost Davi Lucca, născut în august 2011 din relația cu Carolina Dantas, și este singurul băiat al jucătorului de la Santos. Cele trei fete care au urmat s-au născut în decurs de mai puțin doi ani.
Mai întâi a fost Mavie, născută pe 6 octombrie 2023, din cea mai stabilă relație a fotbalistului, cu frumoasa Bruna Biancardi. Însă, la doar 9 luni, pe 3 iulie 2024, s-a născut Helena, după o aventură cu fotomodelul Amanda Kimberllya.
Bruna Biancardi a luat foc și s-a despărțit de fotbalistul brazilian la aflarea veștii, însă cei doi nu au stat prea mult departe unul de celălalt. Reluarea relației s-a soldat cu nașterea micuței Mel, pe 5 iulie 2025.
Chiar dacă este extrem de apreciat în țara sa natală, iar la Santos este un adevărat idol pentru suporteri, în ultima perioadă s-a vehiculat tot mai des o revenire a lui Neymar în Europa. Iar cel care își dorește acest lucru este chiar jucătorul.
Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că atacantul i-ar fi transmis agentului său să-i caute o echipă într-un campionat important al Europei, unde să intre în formă maximă pentru Cupa Mondială de anul viitor. Acesta a încercat să-l ducă la Inter Milano sau la Napoli, dar cele două cluburi italiene nu s-au arătat interesate.
O altă variantă apărută pe tapet a fost transferul său în MLS. David Beckham ar fi interesat de transferul său la Inter Miami, acolo unde ar reface tripleta cu Leo Messi și Luis Suarez care a strălucit la Barcelona.