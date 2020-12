Neymar, accidentare gravă în PSG – Lyon! Brazilianul, în lacrimi pe targă. Video

Neymar (28 de ani) a fost accidentat în minutele suplimentare ale derby-ului dintre PSG și Olympique Lyon (0-1) și a ieșit pe targă de pe terenul de joc.

Fotbalistul celor de la PSG a ieșit accidentat după un fault dur al lui Thiago Mendes, în cel de-al șaptelea minut suplimentar.

După ce arbitrul Benoit Bastien, cel care a făcut praf meciul dintre CFR Cluj și Young Boys de acum trei zile, a consultat VAR-ul, Thiago Mendes a văzut cartonașul roșu pentru faultul dur făcut asupra vedetei din Brazilia.

Neymar a fost cel mai faultat fotbalist din meciul PSG – Lyon 0-1. Adversarii l-au pus la pământ pe atacantul brazilian de şase ori, iar ultima intrare l-a doborât.

Fotbalistul a părăsit gazonul pe targă, în lacrimi, iar oficialii clubului aşteaptă luni primele analize. Neymar va efectua un RMN şi va afla cât timp va sta pe tuşă.

“L-am văzut pe Neymar la finalul meciului. Era calm şi va aştepta acum verdictul medicilor”, a declarat Thomas Tuchel la finalul partidei.

Thiago Mendes, do #Lyon, foi muito imprudente com o Neymar! Craque do #PSG pode estar com entorse grave no tornozelo esquerdo ou algo pior. A maneira como os “cavalos” tratam ele é inadmissível! Arbitragem fraca deixa passar. Torcer pra não ser nada pior! #CampeonatoFrances pic.twitter.com/7lEoc5oi6k

— Brenno Beretta (@BrennoBeretta) December 14, 2020