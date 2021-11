Neymar, accidentare gravă în St. Etienne – PSG! A început să plângă pe teren. Video

Semnal de alarmă pentru , după ce în minutul 84 al meciului cu St. Etienne. La un dribling în jumătatea adversă, brazilianul a fost contrat de unul dintre adversari.

Atunci când a pus piciorul jos, Neymar s-a agăţat cu gheata de adversar şi apoi a călcat greşit. La scurt timp, brazilianul a izbucnit în lacrimi, iar medicii au intervenit prompt.

Neymar a fost scos de pe teren pe targă, în timp ce suporterii lui St. Etienne îl fluierau copios, dar este3 clar că accidentarea superstarului brazilian este una destul de gravă.

Nasty ankle turn for Neymar.

