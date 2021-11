Neymar, acuzat în Brazilia că s-a dat accidentat la meciul cu Argentina: ”S-a dus noaptea la club și a dansat”. Video

Selecționata ”carioca” obținuse deja biletele pentru Cupa Mondială de anul viitor din Qatar și se vehiculează că pentru a nu avea probleme medicale la întoarcerea la PSG.

Argentina și Brazilia au încheiat la egalitate, scor 0-0, rezultat în urma căruia pentru turneul final.

Un jurnalist brazilian îl acuză pe Neymar că s-a dat accidentat

”După antrenamentul de luni dimineaţă, Neymar a acuzat dureri la coapsă. Fără a putea face teste suplimentare, staff-ul a decis ca jucătorul să nu facă deplasarea în Argentina”, a fost anunţul oficialilor Federaţiei Braziliene de Fotbal referitor la accidentarea lui Neymar.

Considerat cel mai bun fotbalist brazilian al momentului, Neymar nu este apreciat chiar de toată lumea din țara sa din cauza vieții sale extrasportive, iar un jurnalist îl acuză că s-a dat accidentat pentru a nu face deplasarea în Argentina.

Prezentatorul emisiunii ”Os donos da bola”, Neto, a dezvăluit că fotbalistul lui PSG a petrecut într-un club de noapte imediat după victoria din partida împotriva Columbiei, disputată vineri, 12 noiembrie, și nu părea deloc să aibă probleme musculare.

Starul brazilian a dansat în club

”Neymar are dreptul să iasă dacă are zi liberă, dar în câteva zile e meci împotriva Argentinei. A avut zile libere sâmbătă și duminică, iar luni a venit spunând că are dureri la adductor?

Primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă când jocul împotriva Columbiei s-a terminat era să-și pună gheață. Ce a făcut Neymar? S-a dus noaptea la un club unde merg toate celebritățile. Acesta este jucătorul care reprezintă Brazilia.

Iar pentru meciul cu Argentina are dureri la mușchiul adductor? Că a dansat după meci cu o pălărie de cowboy este un lucru impresionant, dar oricine are dureri de adductor sau dureri musculare nu dansează ca el”, a spus indignat prezentatorul TV.

O duelo entre e não vai acontecer hoje… O brasileiro alegou estar com problemas no adutor e vai desfalcar o Brasil. Segundo , uma baita ! — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA)

A vrut Neymar să fie eliminat împotriva Columbiei?

Omul de televiziune a amintit și faptul că Neymar a făcut tot posibilul în finalul întâlnirii împotriva Columbiei să primească un cartonaș roșu, dar arbitrul nu i l-a acordat, și leagă totul cu faptul că el s-a dat apoi accidentat pentru a nu merge în Argentina.

”Neymar a fost scos din lot după meciul împotriva Columbiei, în care ar fi putut fi eliminat. A înjurat în fața arbitrului, s-a luptat cu Cuadrado, s-a luptat cu toată lumea.

Nu a fost eliminat, a văzut doar galben, dar a forțat cartonașul roșu. Acum înțelegem și de ce a încercat să fie eliminat. Căuta să nu joace în partida cu Argentina”, a mai spus Neto.

Neymar, decisiv în calificarea Braziliei

Brazilia a fost prima formație din America de Sud care a obținut calificarea la Cupa Mondială din Qatar, după ce a învins la sfârșitul săptămânii trecut reprezentativa Columbiei, scor 1-0, în etapa a 13-a a preliminariilor.

Neymar a fost decisiv în victoria selecționatei lui Tite, el oferind pasa de gol la reușita lui Lucas Paqueta din minutul 72. Jucătorul de la PSG a stat pe teren până la ultimul fluier al întâlnirii de la Sao Paulo și nu a dat semne că ar avea probleme medicale.

La sfârșitul lunii trecut, Neymar nu a mai rezistat să fie admonestat din cauza ieșirilor sale din afara terenului și a le-a dat o contestatarilor într-un interviu acordat pentru canalul de YouTube Fui Clear.