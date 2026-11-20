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Santos a întrerupt o serie de 3 meciuri la rând fără victorie în prima ligă din Brazilia și a învins-o pe Coritiba cu 1-0. Echipa lui Neymar (34 de ani) a marcat golul decisiv în minutul 90+2, iar după finalul jocului, fostul fotbalist de la Barcelona și PSG a intrat într-un conflict verbal cu suporterii adverși.

Neymar, conflict șocant cu suporterii adverși după Coritiba – Santos 0-1

Santos a învins-o pe Coritiba cu 1-0, unicul gol al meciului fiind înscris în minutul 90+2 de Gabriel Barbosa, fostul atacant al lui Inter Milano. Integralist în meciul disputat joi, Neymar s-a contrat dur cu fanii gazdelor după ultimul fluier al arbitrului. Contestat de suporteri, „decarul” nu s-a mai ferit de cuvinte și i-a insultat pe aceștia.

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„Nu vă mai bateți joc! Vă duceți în Serie B, idioților! Luați-o în gură! Trebuie să mă respectați, să mă respectați, echipă mică și nenorocită”, a spus fostul internațional brazilian, care după Cupa Mondială desfășurată în vara acestui an. În timpul jocului, Neymar s-a remarcat și din punct de vedere pozitiv, depășind un adversar printr-un procedeu spectaculos.

Care sunt cifrele lui Neymar în acest sezon

Neymar a revenit la Santos în ianuarie 2025, după despărțirea de formația saudită Al Hilal. În sezonul actual, brazilianul a reușit să marcheze de 10 ori și să ofere 8 pase decisive în toate competițiile. Cu 3 etape înainte de finalul stagiunii, Santos ocupă locul 8 în campionat, cu 50 de puncte, și păstrează încă șanse la o calificare în Copa Libertadores.

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Recent, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei a fost implicat într-un nou scandal major, fiind surprins distrându-se alături de . Din 2022, Neymar se află într-o relație cu Bruna Biancardi. Cei doi au împreună două fiice, iar partenera fotbalistului de la Santos este însărcinată, aspect făcut public în iunie 2026.

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