Neymar, dat afară după ce arbitrul a aplicat „Legea Vinícius Júnior”! Scandal provocat de starul brazilian

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Un meci care trebuia să fie o simplă confruntare din etapa a 32-a a campionatului brazilian între Santos FC și EC Bahia s-a transformat într-un uriaș scandal, cu Neymar în prim plan. Acesta a fost eliminat, după aplicarea noii reguli din fotbalul brazilian.

Neymar și-a acoperit gura în timp ce îi vorbea adversarului

Pe o ploaie torențială care a inundat gazonul celebrului stadion Vila Belmiro, . El și-a acoperit gura în timp ce îi vorbea unui adversar.

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Tensiunile dintre starul lui Santos și mijlocașul celor de la Bahia, Rodrigo Nestor, au început încă din prima repriză. La pauza meciului, Nestor a oferit o declarație extrem de dură la microfonul SporTV, acuzându-l pe fostul decar al naționalei Braziliei de o gravă lipsă de respect.

„Am mers să-i strâng mâna, iar el mi-a aruncat mingea în corp. Apoi mi-a spus o serie de lucruri. Părinții mei m-au crescut foarte bine și știu de unde vin. Este un idol pentru toată lumea ca jucător, dar astăzi a eșuat ca persoană din cauza modului în care mi-a vorbit”, a afirmat Rodrigo Nestor, mijlocaș la EC Bahia.

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Arbitrul a analizat faza la VAR

Întrebat ce anume i-a strigat Neymar, Nestor a refuzat să reproducă cuvintele: „Sunt copii care privesc și nu a fost deloc frumos ce a spus”. Înainte de fluierul de start al reprizei secunde, în cercul central, Neymar s-a îndreptat către Nestor pentru a continua discuția. În acel moment, decarul lui Santos și-a dus mâna la gură pentru a-și masca vorbele, probabil jigniri.

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Nestor a mers imediat la arbitru să reclame gestul. Deși faza scăpase inițial oficialilor de pe teren, arbitrul a fost chemat la monitorul VAR. Analizând reluările în care Neymar își acoperea gura, centralul a luat decizia radicală de a-i arăta cartonașul roșu direct înainte ca jocul să sereia.

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Neymar pretinde că n-a apucat să înjure

Gestul a fost sancționat prin „Legea Vinícius Júnior”, o directivă extrem de strictă implementată în fotbalul brazilian pentru a combate insultele și limbajul abuziv pe teren, interzicând explicit jucătorilor să își acopere gura atunci când se adresează oficialilor sau adversarilor în momente tensionate.

După meci, fostul atacant de la Barcelona, PSG și Al-Hilal a oferit o primă reacție. Deși a recunoscut că a greșit purtându-se astfel,

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În ciuda faptului că Santos a rămas în 10 oameni pe un teren impracticabil, plin de bălți uriașe, echipa a atacat în valuri și a smuls un punct dramatic în prelungiri, grație golului marcat de Luan Peres în minutul 93.