Sport

Neymar, dialog uluitor cu un suporter după un nou rezultat dezamăgitor al lui Santos: „Ești un gras nenorocit! Antrenează-te mai mult!”. Video

Neymar a intrat în conflict cu un suporter după ce Santos a obținut doar o remiză din partida cu formația paraguayană Recoleta. Ce i-a spus starul brazilian fanului din tribune.
Bogdan Mariș
16.04.2026 | 09:15
Neymar (34 de ani) a intrat în conflict cu un suporter după ultimul meci al lui Santos.
Santos a înregistrat doar o remiză (1-1) în partida din Copa Sudamericana cu formația paraguayană Recoleta, iar fanii echipei au fost extrem de dezamăgiți. Neymar (34 de ani) a marcat unicul gol al echipei, însă un fan l-ar fi insultat pe starul brazilian, iar acesta i-a oferit o replică dură, conflictul verbal fiind filmat de televiziunea braziliană.

Neymar, dialog uluitor cu un suporter

Neymar a deschis scorul în minutul 4 al partidei dintre Santos și Recoleta, când a împins balonul în poartă din câțiva metri la capătul unui contraatac al gazdelor. Formația braziliană a dominat jocul de o manieră categorică, însă oaspeții au reușit să egaleze în prelungirile primei reprize dintr-o lovitură de la 11 metri, iar scorul nu s-a mai modificat până la final.

După ultimul fluier, Neymar a intrat într-un conflict cu un fan al lui Santos, aflat în secțiunea VIP a stadionului. „Ar trebui să te antrenezi mai mult. Ești un gras nenorocit! Trebuie să fac eu totul? Taci naibii din gură, te rog! Cum te aștepți să te respect dacă tu nu mă respecți?”, au fost cuvintele dure rostite de fostul jucător de la Barcelona și PSG, conform imaginilor oferite de ESPN Brasil.

Ce a declarat Neymar în fața presei după ce a intrat în conflict cu un suporter

După meci, Neymar a fost prezent la zona mixtă, unde a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu fanul lui Santos. „Am răspuns din cauza modului în care mi s-a adresat. Îi înțeleg pe fanii care ne critică jocul, dar când devine personal, nu pot accepta asta. Sunt consecvent, fac mai mult decât ar trebui și nu pot fi tratat astfel. Nu spun că nu pot fi criticat pentru ce fac pe gazon, dar nu pot accepta asta în afara terenului.

Fanii sunt nervoși când facem egal. Și noi suntem. Sunt nervos din cauza lucrurilor pe care le-am auzit din partea fanilor. Nu a fost vorba despre prestația mea, ci despre mine personal, despre ce apare în media. Fanii merg prea departe, mă insultă și mă enervez. Îmi dau viața pentru acest club”, a declarat brazilianul.

Neymar luptă pentru un loc la Cupa Mondială

Ultimele luni ale sezonului sunt decisive pentru Neymar, care își dorește să fie prezent alături de echipa națională a Braziliei la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Carlo Ancelotti se află de aproape un an pe banca naționalei, însă nu l-a convocat pe Neymar la nicio acțiune. Cu toate acestea, selecționerul italian a declarat că „veteranul” ar putea fi prezent la turneul final.

