Neymar, făcut praf în Brazilia după ce Santos a ajuns pe loc de retrogradare: ”Ești o rușine! N-ai jucat deloc!”

Revenit de curând după două luni de absență din cauza unei accidentări, Neymar a avut o evoluție modestă în înfrângerea cu Flamengo, scor 2-3. În urma acestui nou eșec, Santos a ajuns pe loc retrogradabil.

Neymar, văzut principalul vinovat că Santos a ajuns la retrogradare

Căpitan de echipă, Neymar a lăsat o impresie jalnică la meciul din etapa a 33-a a campionatului Braziliei. Mai mult decât atât, el a avut gesturi de furie la adresa antrenorului Juan Pablo Vojvoda în momentul în care acesta l-a schimbat, în minutul 85, la scorul de 0-3.

Tot circul făcut de atacantul în vârstă de 33 de ani i-a adus critici aspre. Cea mai dură reacție a venit din partea fostului fotbalist brazilian Neto, actualmente consultant pentru ESPN, care efectiv a măturat pe jos cu Neymar.

”Ați văzut când Vojvoda l-a scos pe Neymar? El (n.r. – Neymar) nu a făcut nimic în meci, la naiba! Doar te-ai plimbat în cerc pe teren. Ai fost la Formula 1 (n.r. – pentru a asista la Marele Premiu al Braziliei), te-ai întâlnit cu piloții de acolo, ai fost titular și nu ai jucat. E o rușine să joci fotbal așa”, a declarat Neto, conform publicației .

Acuzații dure la adresa lui Neymar

Mai mult decât atât, fostul mijlocaș brazilian i-a avertizat pe suporterii lui Santos, care îl văd pe Neymar ca pe un idol, că echipa va ajunge să retrogradeze în liga secundă .

”Și ce s-a întâmplat? Santos a marcat două goluri când i-au introdus pe Junior și pe ceilalți. Dacă nu ar fi aliniat aceeași echipă ca în repriza a doua, nu ar fi câștigat? Nu ar fi făcut egal?

În timp ce voi, suporterii lui Santos, credeți că tipul ăsta va salva Santos… veți fi retrogradați în Serie B din cauza lui și a președintelui. Este vina lui Neymar, adulatorilor! O să vedeți cât de diferit este Santos fără el”, a mai spus Neto.

Neymar și-a ieșit din fire din cauza arbitrului

Deranjat de deciziile luate de arbitrul Savio Pereira Sampaio în prima repriză și în principal de faptul că acesta i-a acordat cartonașul galben pentru proteste, Neymar l-a criticat vehement pe ”central” la pauza întâlnirii.

”Arbitrul este lamentabil. Pe lângă faptul că este prost, și cu tot respectul pe care i-l port, este și arogant. Ăsta e cuvântul. De fiecare dată când se duc la vestiare, spun că numai căpitanul are dreptul să vorbească. Când încercăm să vorbim cu el, ne întoarce spatele și fuge.

Când vorbesc cu el, ne amenință. E complicat. Am primit un cartonaș galben pentru că m-a amenințat. Mi-a spus: ‘Dacă te apropii de mine, îți dau cartonaș galben’. I-am răspuns: ‘Nu pot să vorbesc cu tine?’.

În opinia mea, a fost fault asupra lui Brazao și nu ar fi trebuit să se acorde corner, nici gol pentru echipa adversă. Arbitrajul din Brazilia comite multe greșeli. Trebuie remediată această situație. Aroganța arbitrului de astăzi, al cărui nume nici măcar nu-l știu, este inadmisibilă”, a afirmat Neymar, la TNT Sports.

Santos, la un pas de retrogradare. Cum arată clasamentul în Brazilia

Cu 5 etape înainte de finalul sezonului din Brazilia, Santos ocupă locul 17, primul sub linia retrogradării. are două puncte mai puțin decât Vitoria, formație care este deasupra sa, dar și un joc mai puțin disputat.

Programul lui Santos până la finalul sezonului