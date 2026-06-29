Neymar, gest impresionant pentru oamenii afectați de cutremurele din Venezuela. Câți bani a donat

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Oamenii afectați de seismele din Venezuela primesc ajutor de pretutindeni. Neymar a făcut un gest impresionant și a donat bani pentru a sprijini persoanele care se confruntă cu mari neplăceri din cauza dezastrului prin care trec la ora actuală.

Ce a făcut Neymar pentru locuitorii din Venezuela

E recunoscut pentru stilul extravagant și pentru aroganțe, însă nu-și întoarce privirea de la suferințele prin care trec oamenii de pe glob. După ce a făcut o , fotbalistul Neymar (34 ani) și-a îndreptat atenția spre o cauză umanitară foarte importantă.

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Înainte de a evolua pe terenul de fotbal, în , s-a aflat că a recurs la un gest incredibil. Starul brazilian a donat o sumă uriașă în urma cutremurelor care au lovit Venezuela în data de 24 iunie. Conform publicației de știri , a oferit 250.000 de dolari.

Banii urmează să fie folosiți pentru a ajuta persoanele afectate, dar și pentru a fi cumpărate alimente, apă și medicamente. De asemenea, aceasta sumă va fi utilizată pentru construirea de adăposturi temporare pentru oamenii rămași fără un acoperiș deasupra capului. Sportivul speră ca acest ajutor material să aducă putere și ușurare familiilor afectate.

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„Inima mea este alături de poporul Venezuelei”, a transmis Neymar, conform unei postări de pe TikTok. Ulterior, celebrul sportiv și-a exprimat susținerea și pe o altă rețea de socializare. „Putere pentru Venezuela”, a completat jucătorul de fotbal, pe contul oficial de Instagram, în dreptul unei imagini cu dezastrul produs de cele două seisme din Venezuela.

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Mai mult decât atât, relatează faptul că și soția lui Leo Messi s-a implicat după cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade ce au avut loc pe 24 iunie, la distanță de mai puțin de un minut. Antonela Roccuzzo a donat 500.000 de dolari și a lansat o campanie de strângere de fonduri. Până acum s-ar fi strâns 4 milioane de dolari pentru a sprijini familiile venezuelene afectate de dezastru.

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Dramele fotbaliștilor din Venezuela

În urma cutremurelor din Venezuela și-au pierdut viața peste 1.400 de oameni. Neymar a rezonat cu această cauză și prin prisma faptului că mai mulți fotbaliști au fost afectați. În aceeași notă, potrivit presei internaționale, seismul devastator a produs drame uriașe în viețile unor fotbaliști foarte cunoscuți.

Spre exemplu, jucătorul venezuelean Hector Bello a făcut un anunț tragic. Soția sa, Andrea, a murit în timp ce încerca să o salveze pe fiica sa de numai 18 zile. Bebelușul a fost scos în viață nevătămat după ce a petrecut 32 de ore sub dărâmături. Din păcate, mama copilului a fost găsită de către salvatori o oră mai târziu, dar nu mai era în viață.

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Fotbalistului argentinian Lucas Trejo este la rândul său marcat de o mare suferință. Acesta și-a pierdut soția și cei doi copii. Trupurile neînsuflețite au fost găsite sub dărâmăturile blocului în care locuiau, însă nu mai aveau puls.