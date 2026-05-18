Neymar, criză de nervi după ce a fost înlocuit din greșeală! Ce scria pe biletul pe care l-a arătat arbitrilor. Video

Un nou episod controversat cu Neymar în prim-plan! Cum a reacționat superstarul brazilian la eroarea neverosimilă pe care a comis-o arbitrul.
Dragos Petrescu
18.05.2026 | 16:16
Neymar a răbufnit după ce arbitrul l-a scos de pe teren în mod eronat, în Santos - Coritiba (0-3) // FOTO: colaj FANATIK
Cu Neymar titular, Santos a pierdut la scor de neprezentare pe teren propriu în fața celor de la Coritiba, 0-3, într-un duel al rundei cu numărul #16 din campionatul brazilian. În cadrul acestui meci, superstarul în vârstă de 34 de ani a fost implicat într-un nou moment tensionat, la finalul căruia a răbufnit la adresa arbitrului. Motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru a fost reprezentat de o eroare a arbitrului asistent, care l-a scos pe Neymar de pe teren în mod eronat.

Neymar a fost scos de pe teren în mod eronat și a răbufnit la adresa arbitrului!

Evenimentul principal al partidei s-a produs în minutul 65, atunci când antrenorul lui Santos a efectuat o modificare. Jucătorul introdus pe teren a fost Robinho Jr, fiul legendarului Robinho, fost jucător la Real Madrid și AC Milan, iar fotbalistul care urma să iasă de pe teren era Gonzalo Escobar. Totuși, arbitrul asistent a comis o eroare și a arătat pe tabelă numărul 10, iar Neymar a fost cel scos de pe teren, moment care ulterior a declanșat haosul.

Neymar s-a uitat la antrenorul său, iar acesta i-a făcut semn că nu pe el dorea să îl înlocuiască. Apoi, superstarul brazilian a luat biletul cu indicațiile tehnicianului lui Santos, pe care scria că jucătorul care urmă să fie modificat era cel cu numărul 31, adică Escobar, și s-a dus cu el furibund mai întâi spre arbitrul asistent, apoi la „central”, după care spre camerele de filmat, sugerând că s-a produs o mare greșeală. Chiar și așa, Neymar nu a mai fost primit înapoi pe teren, iar șir de minute bune, acesta a protestat încontinuu, în cele din urmă alegându-se cu un cartonaș galben.

Neymar a fost inclus pe lista preliminară a Braziliei pentru Cupa Mondială!

Acest nou episod tensionat cu Neymar protagonist s-a produs la doar câteva zile distanță după ce Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a anunțat lotul preliminar de 55 de jucători al „Selecao” pentru Campionatul Mondial din această vară. Pe această listă se regăsește și numele lui Neymar, care nu a mai evoluat într-un meci al naționalei „Carioca” din 18 octombrie 2023, când Brazilia a cedat în fața primei reprezentative din Uruguay, scor 0-2, în calificările sud-americane ale turneului final din SUA, Canada și Mexic.

Din acești 55 de fotbaliști, Ancelotti va rămâne cu cei mai buni 26, iar Neymar speră să facă parte din lista finală. Pentru superstarul brazilian ar fi a patra ediție de Campionat Mondial, asta după ce a mai jucat la turneele finale din 2014, 2018 și 2022. „Don Carlo” va anunța lotul final al Braziliei luni, 18 mai.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
