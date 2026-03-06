Sport

Neymar, implicat într-un nou scandal! Starul brazilian a fost dat în judecată pentru neglijență

Neymar urmează să fie dat în judecată de o fostă angajată de-a sa, iar fotbalistul brazilian ar putea să fie nevoit să plătească despăgubiri importante.
Mihai Alecu
06.03.2026 | 20:30
Neymar implicat intrun nou scandal Starul brazilian a fost dat in judecata pentru neglijenta
Neymar a fost dat în judecată de către o fostă angajată
Fotbalistul lui Santos, care de-a lungul carierei a fost implicat în mai multe scandaluri, printre care acuzații de evaziune fiscală și viol, are parte de noi probleme și a fost dat în judecată pentru neglijență.

Neymar a fost dat în judecată de o fostă angajată și i se cer daune

Un fost bucătar a intentat un proces împotriva lui Neymar, susținând că a fost supusă unor condiții de lucru excesive în perioada în care a lucrat pentru echipa sa. Potrivit plângerii depuse în instanță, reclamanta afirmă că programul său de muncă ajungea frecvent la aproximativ 16 ore pe zi, mult peste limitele prevăzute de legislația muncii, iar asta i-a afectat chiar și sănătatea, notează presa portugheză.

În documentele depuse la tribunal, fosta angajată susține că era responsabilă de pregătirea meselor pentru un număr foarte mare de persoane, uneori pentru peste 150 de oameni. Ea afirmă că volumul mare de muncă și programul prelungit au avut efecte negative asupra stării sale de sănătate, provocând probleme fizice și stres considerabil. Reclamanta susține că aceste condiții ar fi depășit atribuțiile normale ale postului pentru care fusese angajată.

Ce sumă i s-a cerut lui Neymar drept despăgubiri după scandalul în care e implicat

Prin acțiunea în justiție, femeia solicită plata orelor suplimentare muncite, precum și despăgubiri pentru plata facturilor medicale. Suma totală cerută se ridică la aproximativ 50,000 de euro, conform informațiilor prezentate în plângere. Avocații acesteia susțin că există dovezi care ar putea demonstra volumul ridicat de muncă și lipsa compensării financiare corespunzătoare.

Procesul este în prezent în desfășurare, iar instanța urmează să analizeze probele și declarațiile ambelor părți. Momentan nu există un punct oficial de vedere din partea lui Neymar sau a reprezentanților săi.

Neymar a fost acuzat de viol în 2019, însă a scăpat pentru că nu au fost probe împotriva sa

Un episod intens mediatizat a avut loc în 2019, când Neymar a fost acuzat de viol de către un model brazilian. Cazul a declanșat o investigație amplă în São Paulo și a stârnit un val de reacții în spațiul public și în mass-media.

După analizarea probelor și a declarațiilor părților implicate, procurorii au decis în cele din urmă să închidă cazul din lipsă de dovezi suficiente pentru a susține acuzațiile.

