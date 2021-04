Neymar, înainte de duelul miliardelor cu City: „E cel mai fericit sezon al meu la PSG! Balonul de Aur? Vreau Champions League!”

Neymar a vorbit despre sezonul pe care îl are și despre care spune că este cel mai fericit din viața lui. Starul lui PSG a vorbit despre viitorul său la PSG, însă nu a vrut să comenteze prea mult despre posibila prelungire a contractului cu parizienii.

Totodată, Neymar a recunoscut că nu se gândește la câștigarea Balonului de Aur, ci este concentrat doar pe câștigarea troeului Champions League. PSG va juca semifinala UCL împotriva lui Manchester City, o altă echipă bogată din fotbalul european.

Totuși, brazilianul lasă de înțeles că sunt șanse mari să continue la PSG, fiind mulțumit de faptul că formația este din ce în ce mai respectată de microbiști și este convins că PSG face parte din primele 6 cluburi ale lumii.

Neymar nu se gândește la Balonul de Aur, ci vrea să câștige Champions League

Neymar se simte bine la PSG, iar brazilianul a ezitat să spună dacă își va prelungi sau nu contractul cu campioana Franței, însă a vorbit despre cât de fericit se simte în acest sezon:

„Sunt foarte fericit cu sezonul pe care îl facem. Balonul de Aur? Nu mă gândesc la asta. Vreau să câștig Champions League.

Nu am nimic mai mult de spus. Voi vorbi despre viitorul meu la ultimul meci. Am vorbit cu clubul și voi face ce e mai bine pentru toată lumea. Am spus deja că sunt fericit la Paris!”.

29 de ani este vârsta lui Neymar

„Clubul a devenit mai bun, e mai respectat!”

Neymar a continuat și a vorbit despre evoluția pe care PSG a suferit-o în ultimii ani, iar brazilianul consideră că echipa pentru care evoluează este una dintre cele mai bune din lume și că este respectată mult mai mult de fanii din întreaga lume.

„Clubul a devenit mai bun, este mai respectat. Ne aflam intre primele 4-5-6 cele mai bune echipe din toate campionatele. Asta este respectul pe care PSG il merita.

Este al doilea an consecutiv cand ne aflam intre cele mai bune echipe din Champions. Anul trecut am iesit pe locul doi, iar acum vom face tot posibilul sa castigam”, a mai spus Neymar la conferința de presă înainte de meciul cu Manchester City.

