Neymar jr. îl ridică în slăvi pe Lionel Messi după Supercupa Franței: „Leul este tot leu!”

Fără Kylian Mbappe, suspendat, . A fost 4-0 cu Nantes, la Tel Aviv, în Supercupa Franței, la debutul oficial al antrenorului Christophe Galtier.

”Nu s-a schimbat niciodată! Este un jucător care face diferența”, spune Neymar jr. despre Leo Messi

Un meci în care echipa pariziană i-a avut drept marcatori pe Neymar jr (2), dar și Leo Messi și Sergio Ramos. Ultimii doi într-o formă care le permite să dea uitării criticile din primul an în tricoul lui PSG. Pentru că au amintit motivul pentru care formația din capitala Franței i-a adus de la FC Barcelona, respectiv Real Madrid.

ADVERTISEMENT

, în vara viitoare. Posibila mutarea face deja valuri, mai ales că s-ar produce gratis. Dar PSG nu pare dispusă să accepte o astfel de variantă.

Lucrurile sunt simple. Chiar dacă argentinianul nu a fost la cel mai înalt nivel în primul său an sub tricoul parizienilor, lucrurile par că s-au schimbat. În plus, nu ar dori să îl cedeze gratis, chiar dacă așa l-au adus.

ADVERTISEMENT

Este motivul pentru care, de altfel, se vorbește despre faptul că oficialii lui PSG au demarat deja discuțiile privind activarea clauzei de prelungire a acordului pentru încă un sezon. Iar prestația lui Messi din Supercupa Franței poate să fie un semn că nu ar greși cu o astfel de decizie.

Leo Messi a deschis scorul, în minutul 22, la o pasă în adâncime a lui Neymar jr. Pe care a fructificat-o după ce a driblat inclusiv portarul advers. Golul cu numărul 32 într-o dispută având drept miză un trofeu.

ADVERTISEMENT

A avut șansa de 2-0, în minutul 44, dar Lafont a scos excelent șutul său. Astfel că Neymar jr. avea să dubleze diferența, din lovitură liberă, în minutul 45+2.

Neymar avea să facă dubla, dintr-un penalty scos tot de el, în minutul 81, după ce Sergio Ramos înscria senzațional, cu călcâiul, pentru 3-0, în minutul 57.

ADVERTISEMENT

👌 Delikatessen 😜 — Sergio Ramos (@SergioRamos)

Eroul partidei, Neymar jr., nu a ratat șansa de a scoate în evidență prestația bunului său prieten. ”Se vorbeşte prea mult! Ei nu știu ce se întâmplă la echipă, ce se întâmplă în fiecare zi. Leul este tot leu, nu s-a schimbat niciodată! Este un jucător care face diferența”, a spus, la finalul meciului, brazilianul.