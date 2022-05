Transfer XXL în Premier League pentru Neymar? Ce mare forță a pus ochii pe starul brazilian

Neymar jr. nu mai are viitor la PSG, însă, contractul său expiră doar în 2025, iar parizienii nu-și permit să-l vândă pe nimic după ce au plătit o avere pe brazilian. Motiv pentru care, desigur, ofertele ar putea veni doar de la echipe cu ”stare”. Mai ales că și salariul său este foarte mare. Să vină salvarea din Insulă? Sunt informații că există o astfel de pistă.

Firesc, în condițiile în care noul contract al lui Mbappe este extrem de costisitor, PSG trebuie să echilibreze contabilitatea. Și, Neymar jr, jucător care câștigă, se spune, 35 de milioane de euro pe sezon, este o bună variantă în acest sens.

Cu atât mai mult cu cât nu a dat randamentul dorit în ultima stagiune. Este adevărat, a și lipsit vreme bună de pe gazon, din pricina unei accidentări, dar sunt puțini cei care iau acest lucru în calcul.

Astfel că au apărut deja informații referitoare la faptul că parizienii sunt dispuși să renunțe la brazilian dacă primește oferta potrivită.

PSG are not against selling Neymar if the right offer arrives this summer, GOAL can confirm.

