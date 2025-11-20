Neymar, la Cupa Mondială 2026? Carlo Ancelotti nu s-a ferit de cuvinte

ADVERTISEMENT

Neymar s-a întors în Brazilia, la Santos, în luna ianuarie a acestui an, însă a avut parte de probleme multiple. Rezultatele echipei nu au fost la nivelul dorit, iar accidentările nu i-au dat pace și astfel nu a putut să-și redescopere forma de odinioară.

Neymar, prezent la Cupa Mondială 2026? Ce spune Carlo Ancelotti

Atacantul nu s-a ascuns și a vorbit în declarații despre dorința pe care o are de a juca din nou pentru echipa națională, acolo unde a evoluat ultima dată în 2023, în preliminariile pentru Cupa Mondială, la un eșec, 0-2, în Uruguay. De atunci, superstarul sud-american nu și-a mai făcut loc între fotbaliștii ce au fost convocați pentru Brazilia, fiind în foarte multe rânduri indisponibil din cauza accidentărilor.

ADVERTISEMENT

Carlo Ancelotti a vorbit despre posibila revenire a lui Neymar în lotul formației pe care o pregătește și a avut un mesaj clar. „S-a recuperat după ultima accidentare și acum are timp 6 luni să fie la un nivel fizic bun. Când se termină campionatul în Brazilia, va avea o vacanță și după o să poată să ne arate ce calitate are și la ce nivel fizic se află. O să vedem”, a spus Carlo Ancelotti citat de .

128 de selecții și 79 de goluri are Neymar pentru Brazilia.

Cum s-a descurcat Neymar de la revenirea la Santos. Probleme mari cu retrogradarea

asta după ce a retrogradat în liga secundă din Brazilia pentru prima dată în istoria echipei. Totuși, aceștia au revenit înapoi în elită, după doar un sezon, iar Neymar a decis să semneze cu echipa, asta după ce s-a despărțit de Al Hilal. Superstarul sud-american a vrut să revină acasă, la formația la care a crescut, și să pună umărul la ascensiunea grupării.

ADVERTISEMENT

Totuși, dorința sa a rămas doar la acest nivel, pentru că Santos se luptă pentru evitarea retrogradării. În acest moment, cu 5 etape înainte de final, formația braziliană are un singur punct peste Vitoria, echipă care este pe primul loc retrogradabil.

ADVERTISEMENT

Neymar face investiții importante în afara gazonului. A cumpărat marca Pele pentru o sumă uriașă

Pe lângă planurile la nivel sportiv, Neymar și familia sa încearcă să lase o moștenire cât mai importantă pentru brazilieni. Tocmai din acest motiv pentru 18 milioane de dolari. Pentru Neymar, aceasta nu este doar o mișcare de business, ci un act de reverență. Brandul cumpărat include nu doar numele și imaginea „Regelui Fotbalului”, ci și colecții istorice, arhive și licențieri.

Tatăl fotbalistului spune că ambiția este să readucă lumina asupra moștenirii lui Pele, transformând brandul într-un centru de inspirație pentru tineri — academii, produse licențiate și proiecte culturale sunt pe agenda de dezvoltare.