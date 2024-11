Neymar le-a speriat pe jucătoare la Turneul Campioanelor: ”Dumnezeule, chiar el e?”

Turneul Campioanelor, tradiţionalul eveniment de final de an în circuitul WTA, a debutat cu primele meciuri din faza grupelor. Oaspete de seamă printre cele mai bune jucătoare din 2024 a fost superstarul brazilian Neymar, care evoluează la cea mai bună echipă din Arabia Saudită.

Arina Sabalenka şi Jasmine Paolini, primele victorii la Turneul Campioanelor

Riad este pentru o săptămână capitala tenisului feminin, locul unde se va decide ocupanta primului loc la finalul anului în clasamentul WTA. La Turneul Campioanelor, .

De altfel, Arina Sabalenka a început cu dreptul turneul, în Grupa Violet, depăşind-o pe campioana olimpică Qinwen Zheng din China, cu 6-3, 6-4. Pentru a-şi păstra supremaţia în tenisul feminin, Arina Sabalenka trebuie să câştige toate meciurile din grupă sau să ajungă în finală.

În al doilea meci al grupei, surprinzătoarea Jasmine Paolini, finalistă în 2024 la Roland Garros şi Wimbledon, a mai obţinut o victorie importantă. Italianca a trecut de Elena Rîbakina, cu 7-6, 6-4, kazaha fiind însă departe de forma de odinioară, ea traversând o perioadă complicată a carierei.

Meciurile de la Turneul Campioanelor, urmărite de superstarul Neymar

Pe lângă cele două meciuri disputate sâmbătă, prima zi de la Turneul Campioanelor a consemnat şi vizita surpriză a cunoscutului fotbalist Neymar. Brazilianul evoluează în prezent la Al Hilal Riad, astfel că n-a ratat ocazia de a se afişa alături de crema tenisului feminin.

”Acesta e Neymar” a fost prezentarea simplă făcută sud-americanului de către arbitrul de scaun, îndeajuns pentru ca asistenţa să reacţioneze cu un val de simpatie. Fotbalistul a efectuat şi aruncarea monedei din startul primului meci, cel dintre Sabalenka şi Zheng.

Înainte de aceasta, Neymar a trecut şi pe la vestiare, unde s-a întreţinut cu lidera mondială Arina Sabalenka. Cei doi şi-au făcut selfie-uri împreună, iar jucătoarea din Belarus s-a ales ca amintire cu un tricou personalizat cu autograful celebrului fotbalist.

Neymar a asistat şi la a doua partidă, cea dintre Paolini şi Rîbakina, provocând o reacţie de uimire din partea italiencei. ”Când l-am văzut pe Neymar mi-am zis ”O, Dumnezeule, chiar el e?” La început am fost puțin timidă, dar la final a fost ok. Am reușit să și vorbim, a fost drăguț”, a declarat ulterior Jasmine Paolini. ”Măcar m-am ales cu o fotografie cu Neymar”, a glumit la final învinsa Rîbakina.

Fost jucător la FC Barcelona și PSG, alături de Leo Messi, Neymar s-a transferat în vara anului trecut la Al Hilal, cea mai valoroasă echipă din Arabia Saudită. El s-a accidentat însă grav la un meci al Braziliei din octombrie 2023, după doar 5 meciuri disputate pentru gruparea saudită, .