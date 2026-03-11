Neymar nu a mai rezistat: „Trebuie să am multă răbdare să vă suport pe toți!”. Ce l-a supărat pe starul lui Santos

ADVERTISEMENT

Starul lui Santos nu a ascuns faptul că-și dorește să joace din nou pentru , chiar la Cupa Mondială din vară, ce va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic, însă a avut probleme medicale și nu a reușit să-și arate valoarea în ultimul timp.

Neymar a explodat la adresa criticilor după ce a absentat de la ultimul meci jucat de Santos

nu a putut să-și ajute colegii în ultima rundă a campionatului din Brazilia, acolo unde Santos a remizat, 2-2, cu Mirassol. Absența sa a stârnit discuții, asta pentru că s-a vorbit de faptul că selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, ar fi vrut să vină să-l vadă la treabă pe fostul jucător de la Barcelona și PSG. Fotbalistul a răbufnit la adresa celor care l-au criticat pentru că nu a putut să fie pe teren.

„Dacă joc accidentat, aşa cum s-a spus anul trecut, greşesc. Dacă mă gândesc doar la mine, greşesc. Dacă mă abţin, greşesc. Dacă joc cu durere sau cu ceva care ar putea înrăutăţi situaţia, greşesc. E complicat, nu-i aşa? E foarte greu să faci lucrurile bine, omule. Foarte greu, foarte greu să-i mulţumeşti pe toţi”, a spus Neymar.

Acesta și-a continuat tirada avută în mediul online: “Ceea ce mă surprinde cel mai mult, ei bine, de fapt nu mă surprinde, sunt oamenii care par să fie alături de mine în fiecare zi şi încep să inventeze poveşti, spunând asta şi aia ca şi cum ar fi adevărul absolut, ca şi cum ei ar fi cei care ştiu totul. E foarte complicat să fiu eu, Doamne Dumnezeule. Trebuie să am multă răbdare să vă suport pe toţi”.

Neymar, prezent la Cupa Mondială? Ancelotti l-a pus pe lista pentru următoarele meciuri ale Braziliei

Neymar este cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei, acesta având 79 de goluri în cele 128 de meciuri jucate pentru reprezentativa Selecao. Totuși, chiar dacă are un trecut glorios pentru echipa națională, Carlo Ancelotti nu-i garantează prezența la Cupa Mondială. Tehnicianul italian a vorbit despre situația lui Neymar și nu a închis definitiv ușa unei posibile convocări.

„Înțeleg că e mult interes în jurul lui Neymar. Dacă merită să fie convocat la Cupa Mondială, desigur că o să fie acolo. Depinde de forma lui, trebuie să arate că poate să joace în continuare la cel mai înalt nivel”, spune Ancelotti în urmă cu ceva timp.

Neymar a fost pus pe lista preliminară a jucătorilor convocați pentru următoarele două meciuri ale Braziliei, amicalele cu Franța și Croația. Rămâne însă de văzut dacă acesta va face parte din lotul final ales de Carlo Ancelotti.