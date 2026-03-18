Sport

Neymar nu s-a abținut după ce a fost lăsat în afara lotului de Carlo Ancelotti: „Nu pot să tac”

Neymar a oferit o primă reacție după ce a fost lăsat în afara lotului de Carlo Ancelotti pentru meciurile amicale pe care Brazilia le va disputa cu Franța și Croația.
Bogdan Mariș
18.03.2026 | 08:45
ULTIMA ORĂ
Neymar a oferit o primă reacție după ce a fost lăsat în afara lotului de selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Neymar (34 de ani) nu face parte din lotul Braziliei pentru partidele amicale cu Franța și Croația, experimentatul fotbalist nefiind convocat de Carlo Ancelotti. Jucătorul celor de la Santos a oferit o primă reacție cu privire la decizia selecționerului, una importantă dacă ținem cont de faptul că mai sunt doar 3 luni până la Cupa Mondială.

Neymar, prima reacție după decizia lui Carlo Ancelotti de a nu-l convoca la națională

Neymar, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei, cu 79 de reușite, nu a mai evoluat pentru prima reprezentativă din octombrie 2023, iar acesta va rata și acțiunea din această lună. Gruparea pregătită de Carlo Ancelotti va disputa două meciuri amicale, cu Franța, pe 26 martie, și cu Croația, pe 1 aprilie, însă italianul a decis să nu mizeze pe fotbalistul lui Santos.

ADVERTISEMENT

Evident, decizia nu a fost pe placul lui Neymar, care a oferit o primă reacție. „Voi vorbi pentru că nu pot să tac. Evident, sunt supărat și trist că nu am fost convocat, dar voi rămâne la fel de concentrat: zi după zi, antrenament după antrenament, meci după meci”, a afirmat starul brazilian pentru MadHouseTV, conform Marca.

Ce a declarat Carlo Ancelotti despre situația lui Neymar

Chiar dacă nu l-a convocat pe Neymar pentru această acțiune, Carlo Ancelotti a anunțat că experimentatul fotbalist ar putea fi prezent la Cupa Mondială în cazul în care își va ridica nivelul în următoarele luni. „Neymar ar putea fi prezent la Cupa Mondială. De ce nu l-am convocat acum?

ADVERTISEMENT
Pentru că nu e la 100% și, în acest moment, avem nevoie de jucători care sunt într-o condiție perfectă. Lotul pentru turneul final este o altă poveste. Trebuie să muncească în continuare și să strângă minute pentru a fi într-o condiție fizică optimă”, a spus tehnicianul. Neymar a jucat în doar 4 partide dintre cele 15 disputate de Santos în 2026, deoarece s-a refăcut după o operație la genunchi.

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul convocat de Carlo Ancelotti pentru amicalele cu Franța și Croația

  • Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahce)
  • Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
  • Mijlocaşi: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Atacanţi: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid), Joao Pedro (Chelsea)
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!