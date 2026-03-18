Neymar nu s-a abținut după ce a fost lăsat în afara lotului de Carlo Ancelotti: „Nu pot să tac”

Neymar (34 de ani) nu face parte din lotul Braziliei pentru partidele amicale cu Franța și Croația, experimentatul fotbalist nefiind convocat de Carlo Ancelotti. Jucătorul celor de la Santos a oferit o primă reacție cu privire la decizia selecționerului, una importantă dacă ținem cont de faptul că mai sunt doar 3 luni până la Cupa Mondială.

Neymar, prima reacție după decizia lui Carlo Ancelotti de a nu-l convoca la națională

Neymar, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei, cu 79 de reușite, nu a mai evoluat pentru prima reprezentativă din octombrie 2023, iar acesta va rata și acțiunea din această lună. Gruparea pregătită de Carlo Ancelotti va disputa două meciuri amicale, cu Franța, pe 26 martie, și cu Croația, pe 1 aprilie, însă italianul a decis să nu mizeze pe fotbalistul lui Santos.

Evident, decizia nu a fost pe placul lui Neymar, care a oferit o primă reacție. „Voi vorbi pentru că nu pot să tac. Evident, sunt supărat și trist că nu am fost convocat, dar voi rămâne la fel de concentrat: zi după zi, antrenament după antrenament, meci după meci”, a afirmat starul brazilian pentru MadHouseTV, conform .

Ce a declarat Carlo Ancelotti despre situația lui Neymar

, Carlo Ancelotti a anunțat că experimentatul fotbalist ar putea fi prezent la Cupa Mondială în cazul în care își va ridica nivelul în următoarele luni. „Neymar ar putea fi prezent la Cupa Mondială. De ce nu l-am convocat acum?

Pentru că nu e la 100% și, în acest moment, avem nevoie de jucători care sunt într-o condiție perfectă. Lotul pentru turneul final este o altă poveste. Trebuie să muncească în continuare și să strângă minute pentru a fi într-o condiție fizică optimă”, a spus tehnicianul. , deoarece s-a refăcut după o operație la genunchi.

