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Neymar, OUT din naționala Braziliei. A fost lovit din tribune și n-a mai stat o secundă pe gânduri – a făcut imediat anunțul oficial

Neymar și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Braziliei după ce sud-americanii au fost învinși de Norvegia în optimile Cupei Mondiale. „Veteranul” a fost protagonistul unui incident incredibil.
Bogdan Mariș
06.07.2026 | 06:23
Neymar OUT din nationala Braziliei A fost lovit din tribune si na mai stat o secunda pe ganduri a facut imediat anuntul oficial
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Neymar (34 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională după înfrângerea cu Norvegia de la Cupa Mondială. FOTO: Hepta
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Neymar (34 de ani) a anunțat oficial că se retrage de la naționala Braziliei după eșecul suferit contra Norvegiei, 1-2, în optimile Cupei Mondiale. Starul sud-american a marcat golul echipei sale, dintr-o lovitură de la 11 metri, însă reușita a sosit prea târziu pentru echipa lui Carlo Ancelotti. Fotbalistul lui Santos a fost implicat într-un episod incredibil după fluierul final.

Neymar s-a retras de la națională după Brazilia – Norvegia 1-2. Starul lui Santos, lovit din tribune

Neymar a revenit la naționala Braziliei după aproape trei ani, fiind convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială, în ciuda situației de la Santos, unde a evoluat foarte puțin din cauza problemelor medicale. „Decarul” Braziliei a sosit accidentat la turneul final și a debutat doar în al treilea joc din grupe, cel cu Scoția, câștigat cu 3-0.

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După ce l-a lăsat pe bancă în 16-imi, contra Japoniei, Carlo Ancelotti a mizat pe Neymar în meciul cu Norvegia, acesta fiind introdus pe teren în minutul 67, la scorul de 0-0. Cei care au înscris au fost europenii însă, Erling Haaland reușind o „dublă” fabuloasă. Momentul lui Neymar a sosit prea târziu, în prelungiri, acesta transformând o lovitură de la 11 metri acordată după un fault comis asupra lui Casemiro.

După fluierul final, Neymar a fost extrem de emoționat și chiar a plâns pe gazon, iar în timp ce se îndrepta spre vestiare, a fost lovit cu un obiect din tribune. „Decarul” a anunțat apoi că meciul cu Norvegia a fost ultimul al său la echipa națională. „Am încercat. Am încercat. A început aici, pe MetLife Stadium și aici s-a și încheiat. Totul s-a încheiat acum”, a spus acesta, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

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Neymar, cel mai bun marcator din istoria Braziliei

Neymar a ajuns la 80 de goluri pentru echipa națională după reușita din meciul cu Norvegia. Pe locul 2 în această ierarhie se află regretatul Pele, cu 77 de reușite, iar podiumul este completat de un alt nume imens, Ronaldo, cu 62 de goluri. La capitolul selecții, Neymar se află pe poziția secundă în clasamentul all-time, cu 130 de jocuri, lider fiind fostul mare fundaș Cafu, cu 142 de meciuri jucate în perioada 1990-2006. În ciuda acestor cifre fabuloase la nivel individual, Neymar a reușit să câștige un singur trofeu alături de echipa națională, Cupa Confederațiilor din 2013, după un succes cu 3-0 contra Spaniei în finala disputată pe Maracana.

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„Selecao” avea să cucerească Copa America în 2019, însă Neymar a ratat turneul din cauza unei accidentări suferite într-un meci amical înainte de startul competiției. Cea mai bună performanță a sa la Cupa Mondială este locul 4 ocupat în 2014 pe teren propriu, cu mențiunea că „decarul” a ratat eșecul catastrofal contra Germaniei din semifinale, 1-7, și partida pierdută contra Olandei în finala mică, 0-3, din cauza unei accidentări. În 2016, acesta cucerea medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio ca parte a naționalei U23.

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  • 2010 este anul în care Neymar a debutat la naționala Braziliei
  • 6 goluri a marcat „decarul” în acest sezon pentru Santos

 

3.75 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „1 solist” la partida Norvegia - Anglia
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