Sport

Neymar, pe urmele lui Messi!? Anunțul momentului despre starul brazilian

Viitorul lui Neymar Junior este unul incert, asta pentru că jucătorul are contract cu Santos până în finalul lunii decembrie a acestui an și nu se gândește la retragere.
Mihai Alecu
10.04.2026 | 12:06
Neymar pe urmele lui Messi Anuntul momentului despre starul brazilian
Neymar ar putea ajunge în MLS. Foto: Hepta
Starul brazilian a decis să se întoarcă la echipa unde a crescut, însă problemele medicale nu i-au dat pace și l-au împiedicat în dorința de a-și arăta valoarea. Tocmai din acest motiv se pare că prezența sa la Cupa Mondială este pusă serios la îndoială.

Neymar, adversarul lui Leo Messi în MLS? Brazilianul e dorit în Statele Unite

O nouă schimbare de scenariu ar putea să fie în plan pentru Neymar, asta după ce actualul contract cu Santos urmează să ajungă la final. Brazilianul ar putea să fie adversarul bunului său prieten, Leo Messi, în campionatul de fotbal al Statelor Unite, acolo unde este dorit de Cincinnati FC, notează presa din Franța. Se pare că americanii au început deja să aibă discuții cu reprezentanții jucătorului pentru a vedea în ce condiții s-ar putea realiza mutarea.

De altfel, au mai existat în trecut speculații cu privire la faptul că Neymar ar putea să fie luat de Inter Miami, tocmai pentru a juca din nou cu Leo Messi, cel cu care s-a înțeles de minune la FC Barcelona. Atacantul a preferat însă să meargă în Brazilia, la Santos, pentru a da o mână de ajutor grupării care de curând a fost chiar în liga secundă din Brazilia.

Antoine Griezmann se va transfera și el în MLS. Formația cu care a bătut deja palma

Americanii continuă să atragă nume importante, aflate la final de carieră, așa cum au tot făcut în ultimii ani. Antoine Griezmann urmează să ajungă și el în MLS, acolo unde a parafat deja o înțelegere cu cei de la Orlando City, formație căreia i se va alătura în vară, după ce va încheia sezonul cu Atletico Madrid. Atacantul francez își încheie astfel aventura în Europa, una care a fost plină de succese și meciuri memorabile.

