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Neymar, prestație stelară la primul meci după CM 2026! Golurile brazilianului au salvat-o pe Santos la finalul unui duel nebun. Video

Neymar a strălucit la prima apariție pe teren după dezamăgirea de la CM 2026! Vezi pe site-ul FANATIK toate detaliile despre performanță spectaculoasă a starului brazilian.
Dragos Petrescu
27.07.2026 | 09:34
Neymar prestatie stelara la primul meci dupa CM 2026 Golurile brazilianului au salvato pe Santos la finalul unui duel nebun Video
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Neymar a făcut show pe teren la prima apariție după CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Neymar pare să fi trecut extrem de repede peste dezamăgirea trăită alături de naționala Braziliei la CM 2026. Superstarul în vârstă de 34 de ani a strălucit în partida din cadrul rundei cu numărul #20 a campionatului intern, disputată între Santos și Chapecoense și încheiată cu scorul de 2-2, marcând ambele goluri ale gazdelor.

Neymar a făcut show la prima apariție pe teren după CM 2026!

După eliminarea prematură de la Campionatul Mondial din această vară, eveniment care s-a produs în optimile de finală ale competiției, atunci când Brazilia a cedat la limită în fața Norvegiei, scor 1-2, Neymar a revenit pe teren, evoluând pentru Santos, actuala sa echipa de club și, totodată, formația care l-a lansat în fotbalul mare, izbutind să înscrie două goluri extrem de importante pentru trupa pregătită de portughezul Cuca.

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Acesta a deschis scorul în minutul 36 al întâlnirii, după o combinație superbă cu argentinianul Alvaro Barreal care a făcut șah-mat defensiva adversă. Ulterior, în debutul actului secund, Santos a încasat două goluri în decurs de numai nouă minute, însă același Neymar a reușit să salveze un punct pentru echipa sa, transformând fără emoții o lovitură de pedeapsă în minutul 89. Vezi mai jos rezumatul extins al partidei.

Santos a ajuns la 22 de puncte în clasament, performanță care le garantează elevilor lui Cuca încă o etapă de liniște în fața ultimelor patru locuri retrogradabile. Pentru clubul de pe Vila Belmiro urmează returul împotriva celor de la Universidad Central, din Copa Sudamericana, iar apoi, Neymar și compania vor da piept cu Remo, în Cupa Braziliei.

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Neymar s-a retras din naționala Braziliei după CM 2026

Superstarul lui Santos a participat la ultima sa Cupă Mondială din carieră în această vară. Neymar a jucat 14 minute în victoria obținută de „Selecao” împotriva Scoției în grupe, scor 3-0, respectiv 23 de minute în duelul eliminatoriu pierdut de elevii lui Carlo Ancelotti în fața Norvegiei lui Erling Haaland, scor 1-2. Acesta a marcat atunci unicul gol al Braziliei, în cel de-al 10-lea minut suplimentar al partidei, iar ulterior și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

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În total, el a strâns 130 de meciuri pentru prima reprezentativă a grupării „Carioca”, timp în care a izbutit să înscrie nu mai puțin de 80 de goluri, devenind astfel cel mai mare marcator din istoria țării sale. Pe locul al doilea se află legendarul Pele, cu 77 de reușite. Marele regret al lui Neymar este acela că nu a izbutit să câștige un trofeu major în tricoul galben, deși a participat la patru ediții de Campionat Mondial și la trei turnee de Copa America. Singurele două triumfuri obținute alături de „Selecao” sunt Cupa Confederațiilor (2013) și aurul olimpic din 2016.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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