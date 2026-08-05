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Neymar, scandal total în Brazilia. Gesturi ireale făcute de fosta vedetă a Barcelonei și a francezilor de la PSG. Video

Neymar a contribuit decisiv la calificarea lui Santos în sferturile Cupei Braziliei. La finalul meciului cu Remo, superstarul sud-american a provocat un scandal uriaș
Cristian Măciucă
05.08.2026 | 09:45
Neymar scandal total in Brazilia Gesturi ireale facute de fosta vedeta a Barcelonei si a francezilor de la PSG Video
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Neymar, scandal total în Brazilia. Gesturi ireale făcute de fosta vedetă a Barcelonei și a francezilor de la PSG. FOTO: Fanatik
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Neymar (34 de ani) a pus umărul la calificarea lui Santos în sferturile de finală ale Cupei Braziliei. El a dat pasa decisivă la victoria obținută pe terenul lui Remo, scor 1-0. După meci, megastarul brazilian a provocat un scandal teribil.

Neymar, decisiv la calificarea lui Santos în sferturile Cupei Braziliei

Neymar a strălucit în returul Remo – Santos 0-1 în sferturile de finală ale Cupei Braziliei. „Decarul” a oferit un assist la singurul gol al meciului, marcat de Rony (74). În tur a fost 0-0, astfel că Santos avea nevoie de victorie pentru a merge mai departe. Echipa lui Neymar a beneficiat și de avantaj numeric din minutul 27. Căpitanul gazdelor, fundașul Marllon, a fost eliminat după consultarea VAR, pentru un fault asupra paraguayanului Caballero, care era într-o poziție clară de a marca.

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Atât Neymar, cât și Rony au început meciul pe bancă. Antrenorul Cuca s-a dovedit inspirat și i-a introdus pe amândoi la pauză. În minutul 74, Neymar a câștigat un duel cu Ze Wellinson, a intrat în careu și i-a pasat excelent lui Rony, care a marcat dintr-o atingere și a adus calificarea echipei sale în sferturile de finală.

Neymar a provocat un scandal uriaș după Remo – Santos 0-1

Meciul dintre Remo și Santos a continuat și la vestiarelele de la stadionul Mangueirao din Belem, iar Neymar a fost în prim plan. Golgheterul all-time al Braziliei a început să urle și să îi provoace pe oficialii și pe fanii gazdelor. Neymar a început să danseze și să le facă în ciuda rivalilor.

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Nici suporterii lui Remo nu l-au menajat pe Neymar. Fanii i-au arătat semne obscene superstarului de la Santos și doar forțele de ordine au reușit să îi oprească să ajungă la el. Santos este a doua echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei Braziliei, după Atletico Mineiro, și revine în această fază a competiției după o pauză de cinci ani.

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Reacție șocantă la adresa lui Neymar: „Un vagabond!”

Președintele lui Remo, Antonio Carlos, cunoscut și sub numele de Tonhao, a răbufnit la adresa lui Neymar. „Acest Neymar, care este idolatrizat de o grămadă de copii, este un vagabond! A făcut circ aici și continuă să provoace”, a tunat oficialul lui Remo.

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Santos a devenit a doua formație care și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale Cupei Braziliei, după Atletico Mineiro. Echipa revine în această fază a competiției după o absență de cinci ani. Numele adversarei din sferturi va fi stabilit în urma tragerii la sorți, iar partidele sunt programate să se dispute la finalul lunii august și începutul lunii septembrie.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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