Neymar, scandal total în Brazilia. Gesturi ireale făcute de fosta vedetă a Barcelonei și a francezilor de la PSG. Video

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Neymar (34 de ani) a pus umărul la calificarea lui Santos în sferturile de finală ale Cupei Braziliei. El a dat pasa decisivă la victoria obținută pe terenul lui Remo, scor 1-0. După meci, megastarul brazilian a provocat un scandal teribil.

Neymar, decisiv la calificarea lui Santos în sferturile Cupei Braziliei

Remo – Santos 0-1 în sferturile de finală ale Cupei Braziliei. „Decarul” a oferit un assist la singurul gol al meciului, marcat de Rony (74). În tur a fost 0-0, astfel că Santos avea nevoie de victorie pentru a merge mai departe. Echipa lui Neymar a beneficiat și de avantaj numeric din minutul 27. Căpitanul gazdelor, fundașul Marllon, a fost eliminat după consultarea VAR, pentru un fault asupra paraguayanului Caballero, care era într-o poziție clară de a marca.

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Atât Neymar, cât și Rony au început meciul pe bancă. Antrenorul Cuca s-a dovedit inspirat și i-a introdus pe amândoi la pauză. În minutul 74, Neymar a câștigat un duel cu Ze Wellinson, a intrat în careu și i-a pasat excelent lui Rony, care a marcat dintr-o atingere și a adus calificarea echipei sale în sferturile de finală.

Neymar a provocat un scandal uriaș după Remo – Santos 0-1

Meciul dintre Remo și Santos a continuat și la vestiarelele de la stadionul Mangueirao din Belem, Golgheterul all-time al Braziliei a început să urle și să îi provoace pe oficialii și pe fanii gazdelor. Neymar a început să danseze și să le facă în ciuda rivalilor.

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Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo. 📽️ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)

Nici suporterii lui Remo nu l-au menajat pe Neymar. Fanii i-au arătat semne obscene superstarului de la Santos și doar forțele de ordine au reușit să îi oprească să ajungă la el. Santos este a doua echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei Braziliei, după Atletico Mineiro, și revine în această fază a competiției după o pauză de cinci ani.

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Neymar provocando dirigentes e torcedores do Remo após a classificação do Santos na Copa do Brasil: “Eliminado! Eliminado!” 🎥 Gols Norte — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info)

Reacție șocantă la adresa lui Neymar: „Un vagabond!”

Președintele lui Remo, Antonio Carlos, cunoscut și sub numele de Tonhao, a răbufnit la adresa lui Neymar. „Acest Neymar, care este idolatrizat de o grămadă de copii, este un vagabond! A făcut circ aici și continuă să provoace”, a tunat oficialul lui Remo.

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Declaração forte do presidente do Remo, Antônio Carlos, o Tonhão, contra Neymar: "Esse vagabundo desse Neymar que é idolatrado por um monte de crianças, fez as palhaçada dele aqui e ainda vem provocar" 📽️ Fluxo — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)

Santos a devenit a doua formație care și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale Cupei Braziliei, după Atletico Mineiro. Echipa revine în această fază a competiției după o absență de cinci ani. Numele adversarei din sferturi va fi stabilit în urma tragerii la sorți, iar partidele sunt programate să se dispute la finalul lunii august și începutul lunii septembrie.