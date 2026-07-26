Neymar, scandal uriaș! Colegii de la Santos îi aduc acuzații grave. Prima reacție a brazilianului

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Neymar este acuzat de o ieșire incalificabilă la adresa colegilor mai tineri de la Santos, iar vestiarul echipei stă în acest moment pe un butoi de pulbere. Cum a reacționat superstarul brazilian, care a participat la ultimul său Campionat Mondial din carieră în vara acestui an.

Scandal monstru la Santos cu Neymar în prim-plan

Brazilia a părăsit Campionatul Mondial 2026 în faza optimilor, iar Neymar nu a mai stat pe gânduri. , ieșind ulterior în evidență cu faptul că De data aceasta, superstarul de 34 de ani a revenit în centrul atenției cu un gest grav.

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Conform informațiilor lansate de publicația braziliană , preluate ulterior de alte publicații și surse online, Neymar a fost acuzat chiar de proprii săi colegi de la Santos că și-a abuzat verbal colegii mai tineri din echipă. Tensiunea a atins cote maxime în vestiar, întrucât derapajul său a stârnit tensiune în rândul staff-ului tehnic, și chiar și în conducerea clubului.

Sursele din interiorul clubului susțin că ieșirea nervoasă a lui Neymar a distrus complet moralul echipei, mulți fiind de părere că tocmai din acest motiv echipa a avut o prestație mai modestă în repriza a doua din remiza cu 2-2 contra celor de la Chapecoense, în care chiar Neymar a marcat o „dublă”. Oficialii clubului brazilian au intrat în alertă maximă și sunt așteptați să demareze o anchetă internă cât mai repede posibil, pentru a clarifica incidentul care a zguduit din temelii liniștea echipei aflată pe locul 14 în clasamentul primei divizii braziliene.

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🚨🇧🇷 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar is being accused by his Santos teammates of verbally abusing young players in the dressing room! The incident is said to have frustrated players, the coaching staff and club officials, with some believing it affected the team's… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Cum se apără Neymar după scandalul în care a fost implicat la Santos

În primă fază, reprezentanții legali ai lui Neymar au ales să tacă, refuzând să ofere vreun comentariu oficial cu privire la presupusul scandal. Totuși, după ce „bomba” a explodat în presa din Brazilia în cursul zilei de duminică, fotbalistul a fost nevoit să intervină și a ieșit la atac pe rețelele de socializare. Conform sursei precizate anterior, starul brazilian a negat categoric acuzațiile. Acesta a transmis public că nu a existat niciun episod din cele invocate, respingând ferm ideea că i-ar fi abuzat verbal pe colegii săi mai tineri de la Santos.

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Neymar nega cobrança fora do tom a jovens do Santos Jogador se pronunciou nas redes sociais depois de o ge revelar o caso neste domingo ➡️ — ge (@geglobo)