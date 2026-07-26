Sport

Neymar, scandal uriaș! Colegii de la Santos îi aduc acuzații grave. Prima reacție a brazilianului

Neymar Jr. se află în centrul unui nou scandal monstru, de data aceasta chiar la echipa sa, Santos. Ce a făcut, de fapt, și cum s-a apărat superstarul brazilian.
Mihai Dragomir
27.07.2026 | 00:13
Neymar scandal urias Colegii de la Santos ii aduc acuzatii grave Prima reactie a brazilianului
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Neymar, în plin scandal la Santos. De ce este acuzat superstarul brazilian. Foto: Hepta.
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Neymar este acuzat de o ieșire incalificabilă la adresa colegilor mai tineri de la Santos, iar vestiarul echipei stă în acest moment pe un butoi de pulbere. Cum a reacționat superstarul brazilian, care a participat la ultimul său Campionat Mondial din carieră în vara acestui an.

Scandal monstru la Santos cu Neymar în prim-plan

Brazilia a părăsit Campionatul Mondial 2026 în faza optimilor, iar Neymar nu a mai stat pe gânduri. Și-a anunțat retragerea de la echipa națională, ieșind ulterior în evidență cu faptul că a declarat public că va susține Argentina în marea finală. De data aceasta, superstarul de 34 de ani a revenit în centrul atenției cu un gest grav.

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Conform informațiilor lansate de publicația braziliană Ge Globo, preluate ulterior de alte publicații și surse online, Neymar a fost acuzat chiar de proprii săi colegi de la Santos că și-a abuzat verbal colegii mai tineri din echipă. Tensiunea a atins cote maxime în vestiar, întrucât derapajul său a stârnit tensiune în rândul staff-ului tehnic, și chiar și în conducerea clubului.

Sursele din interiorul clubului susțin că ieșirea nervoasă a lui Neymar a distrus complet moralul echipei, mulți fiind de părere că tocmai din acest motiv echipa a avut o prestație mai modestă în repriza a doua din remiza cu 2-2 contra celor de la Chapecoense, în care chiar Neymar a marcat o „dublă”. Oficialii clubului brazilian au intrat în alertă maximă și sunt așteptați să demareze o anchetă internă cât mai repede posibil, pentru a clarifica incidentul care a zguduit din temelii liniștea echipei aflată pe locul 14 în clasamentul primei divizii braziliene.

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Cum se apără Neymar după scandalul în care a fost implicat la Santos

În primă fază, reprezentanții legali ai lui Neymar au ales să tacă, refuzând să ofere vreun comentariu oficial cu privire la presupusul scandal. Totuși, după ce „bomba” a explodat în presa din Brazilia în cursul zilei de duminică, fotbalistul a fost nevoit să intervină și a ieșit la atac pe rețelele de socializare. Conform sursei precizate anterior, starul brazilian a negat categoric acuzațiile. Acesta a transmis public că nu a existat niciun episod din cele invocate, respingând ferm ideea că i-ar fi abuzat verbal pe colegii săi mai tineri de la Santos.

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  • 130 de selecții a strâns la naționala Braziliei
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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