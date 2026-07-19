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Neymar surprinde înaintea finalei de la CM 2026! Pe cine susține starul brazilian: „Ar fi ceva ceva frumos pentru fotbal”

Spania - Argentina este marea finală de la CM 2026. Vezi pe site-ul FANATIK care dintre cele două țări este favorita lui Neymar, fotbalistul brazilian eliminat în optimile de finală.
Dragos Petrescu
19.07.2026 | 19:45
Neymar surprinde inaintea finalei de la CM 2026 Pe cine sustine starul brazilian Ar fi ceva ceva frumos pentru fotbal
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Neymar a declarat că va susține Argentina în marea finală de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Eliminat prematur de la CM 2026, Neymar (34 de ani) și-a ales favorita din marea finală a turneului final din SUA, Canada și Mexic, care le avea ca protagoniste pe Spania și Argentina. Cel mai mare marcator din istoria naționalei Braziliei a anunțat că o va susține pe rivala din America de Sud în lupta pentru al doilea triumf consecutiv, asta datorită bunului său prieten și fost coleg de la Barcelona și PSG, Lionel Messi.

Neymar va susține Argentina în finala de la CM 2026!

Ambele echipe merită să fie acolo și vor face tot posibilul să câștige. Lamine Yamal este un talent incredibil. Este unul dintre acei jucători care fac fotbalul frumos de privit și știu că îl așteaptă un viitor foarte luminos. De asemenea, merită să câștige și și-ar dori să ridice prima sa Cupă Mondială la doar 19 ani. Ar fi ceva cu adevărat fantastic.

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Dar Lionel Messi este diferit. Este cel mai mare jucător pe care l-am văzut și unul dintre cei mai mari idoli ai mei. Ceea ce a făcut pentru fotbal și pentru Argentina este ceva cu adevărat magic. Oamenii văd trofeele acum, dar uită momentele dificile prin care a trecut cu echipa sa națională, înainte de a realiza, într-un final, totul.

Dacă ar trebui să aleg, l-aș alege pe Messi să câștige. Performanța sa la Cupa Mondială de până acum este remarcabilă. Contribuția sa la Argentina este excepțională și domină turneul prin prestațiile sale. Să-l văd ridicând încă o Cupă Mondială ar fi ceva frumos pentru fotbal”, a declarat Neymar, conform sportal.bg.

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Neymar s-a retras din naționala Braziliei după eliminarea de la CM 2026!

Fotbalistul lui Santos a participat la ultimul său Campionat Mondial din carieră în această vară. Starul brazilian a jucat 14 minute în victoria obținută de „Selecao” împotriva Scoției în grupe, scor 3-0, respectiv 23 de minute în duelul eliminatoriu pierdut de elevii lui Carlo Ancelotti în fața Norvegiei lui Erling Haaland, scor 1-2. Neymar a marcat atunci unicul gol al Braziliei, în cel de-al 10-lea minut suplimentar al partidei, iar ulterior și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

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În total, el a strâns 130 de meciuri pentru prima reprezentativă a grupării „Carioca”, timp în care a izbutit să înscrie nu mai puțin de 80 de goluri, devenind astfel cel mai mare marcator din istoria țării sale. Pe locul al doilea se află legendarul Pele, cu 77 de reușite. Marele regret al lui Neymar este acela că nu a izbutit să câștige un trofeu major în tricoul galben, deși a participat la patru ediții de Campionat Mondial și la trei turnee de Copa America. Singurele două triumfuri obținute alături de „Selecao” sunt Cupa Confederațiilor (2013) și aurul olimpic din 2016.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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