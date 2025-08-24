Sport

Ngezana a încercat o foarfecă, dar l-a făcut KO pe Tudose în FCSB – FC Argeș. Ce decizie a luat arbitrul

Siyabonga Ngezana a încercat o reluare spectaculoasă din foarfecă în meciul FCSB - FC Argeș, dar l-a lovit în plin pe Mario Tudose.
Traian Terzian
24.08.2025 | 22:32
Ngezana a incercat o foarfeca dar la facut KO pe Tudose in FCSB FC Arges Ce decizie a luat arbitrul
Ngezana îl lovește pe Tudose cu încercarea de foarfecă din FCSB - FC Argeș. Sursă foto: captură Prima Sport

După ce nu a avut drept de joc în prima manșă cu Aberdeen din cauza problemelor cu viza, Siyabonga Ngezana a fost titularizat în partida FCSB – FC Argeș și a fost aproape să-l accidenteze grav pe Mario Tudose la o reluare din foarfecă.

Foarfeca lui Ngezana l-a lovit în plin pe Tudose la FCSB – FC Argeș

Campioana României caută victoria în întâlnirea din etapa a 7-a a SuperLigii cu nou promovata FC Argeș și a început tare jocul de pe Arena Națională, dar Cisotti și Alibec nu au reușit să fructifice ocaziile avute.

FCSB s-a aflat la cârma jocului pe durata primei reprize și a atacat uneori cu toate liniile. La o astfel de fază, petrecută în minutul 24, Ngezana a urcat în careul piteștenilor și a încercat o reluare spectaculoasă.

Doar că execuția din foarfecă a fundașului central sud-african nu a fost tocmai cea mai curată și l-a lovit în față pe Mario Tudose. Pentru faultul comis asupra apărătorului argeșenilor, Ngezana a văzut cartonașul galben.

Ngezana, numeroase erori în startul de sezon

Siyabonga Ngezana nu traversează cea mai bună perioada a sa de la FCSB, el făcând mai multe erori în acest start de campionat. Una dintre ele a fost la meciul cu Farul când l-a faultat în careu pe Tănasă și Larie a transformat penalty-ul.

Ultima boacănă a venit în finalul derby-ului cu Rapid, atunci când ”roș-albaștrii” conduceau cu 2-1. În loc să degajeze simplu un balon din defensivă, sud-africanul a vrut să dribleze, a fost deposedat de Borza și Koljic a marcat pentru 2-2.

