Ngezana a șocat cu apariția sa de la Gala AFAN! Criticat de Gigi Becali, i-a dedicat premiul. Galerie Foto

Jucătorii de la FCSB au fost cei mai premiați la gala organizată de AFAN (Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România). Nu mai puțin de 8 jucători din lotul campioanei României au prins primul „11 ideal” al Superligii. Siyabonga Ngezana a venit din nou într-o ținută extravagantă.

Ngezana a făcut ravagii la gala AFAN

Cei de la FCSB au fost răsplătiți pentru titlul câștigat în stagiunea precedentă. Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Risto Radunović, Adrian Șut și Darius Olaru au fost incluși în echipa ideală. Florinel Coman, care între timp s-a transferat în Golf, a prins și el primul „11”.

Siyabonga Ngezana a surprins pe toată lumea la Gala AFAN. Fundașul central e deja cunoscut pentru ținutele sale de senzație. De data aceasta, el nu a venit îmbrăcat într-un costum simplu, ci a ales să poarte o pereche de pantaloni largi, o cămașă și un sacou negru, pe care le-a accesorizat cu o eșarfă și o pălărie.

După ce a primit premiul, fundașul campioanei României a avut un discurs în care a ținut să le mulțumească tuturor colegilor și oamenilor din staff-ul FCSB-ului, dar și lui Gigi Becali, patronul echipei.

Gigi Becali: „Poate și-a făcut vreo gagică și nu a vrut să se ducă la Constanța”

Atunci, omul de afaceri a dat de înțeles că fundașul ar fi spus că nu poate juca din cauza unei accidentări, deși doctorul avea o opinie cu totul diferită.

„Cine știe, este refăcut. Poate intră acum cu Universitatea Craiova. Poate și-a făcut vreo gagică și nu a vrut să se ducă la Constanța. Are vreo gagică. Doctorul a zis că e refăcut, el a zis că nu e refăcut.

Păi, cum, dacă doctorul spune că ești bine? Are vreo gagică și a stat cu gagica. N-ai ce să le faci”, a declarat Gigi Becali a doua zi după meciul cu Farul Constanța, încheiat la egalitate, 1-1.

Siyabonga Ngezana: „Vreau să joc în Germania, Franța, Anglia și Spania”

. Evoluțiile sale din momentul în care a semnat cu FCSB au fost într-un trend ascendent. El impresionează prin viteză, dar și prin intervențiile sale la limită din defensivă.

„Am făcut sacrificii pentru a deveni cel mai bun. Să-mi las familia acasă nu a fost o decizie ușor de luat. Am trecut printr-o perioadă grea când am început. Dar, cu multă muncă, am învățat din greșelile mele și am devenit un jucător mai bun. Mai este loc de îmbunătățire și vreau să cresc.

Schimbarea mediului m-a ajutat să mă provoc și mai mult. A fi departe de casă nu este o zonă de confort, dar asta m-a făcut să cresc repede, pentru că singurul lucru pe care îl fac în România este să joc fotbal. Sprijinul colegilor, fanilor și antrenorilor mei m-a ajutat. M-au făcut să mă simt ca acasă.

Este o mare realizare pentru mine doar să vin aici, să joc în Europa și să câștig ceva. Înseamnă mult, dar nu pot spune că este suficient. Încă mai am visuri de realizat și de a construi o carieră. Vreau să joc în Germania, Franța, Anglia și Spania”, spunea Siyabonga Ngezana, potrivit Far Post.