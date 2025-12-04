Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață

ADVERTISEMENT

Formația pregătită de Elias Charalambous a preferat să abordeze partida de la Arad cu mai multe rezerve, iar rezultatul a fost în cele din urmă unul negativ. Ce se întâmplă cu Ngezana, chiar înaintea derby-ului cu Dinamo.

Peluza Nord FCSB, decizie radicală înainte de meciul cu Dinamo

liderul Peluzei Nord, întrebat dacă va merge să discute cu Ngezana sau cu ceilalți jucători, pentru a-i motiva înainte de derby, a anunțat că nu are în plan să facă așa ceva și că fotbaliștii campioanei României trebuie să arate că înțeleg importanța meciului cu Dinamo și se vor dărui pentru a obține un rezultat pozitiv.

„E posibil să fi fost obosit mai rău decât este. (n.r. dacă merg fanii să discute cu Ngezana) Nu știu, deocamdată nu am luat hotărârea să mergem la Berceni și să vorbim cu ei. Cred că îi lăsăm pe jucători să-și dea seama ce au de făcut.

Nu trebuie să-i împingem de la spate și să le spunem noi ce trebuie să se întâmple la meciul cu Dinamo. Trebuie să-și dea seama că e nevoie de ambiție, dăruire și multă putere pentru ei”, a spus Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață, dezamăgit de meciul pierdut de FCSB cu UTA

FCSB nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la meciul cu UTA Arad, pierdut fără drept de apel, 0-3, asta după ce încă din prima repriză echipa roș-albastră a rămas cu un om mai puțin pe teren, după eliminarea tânărului Robert Necșulescu. Mustață a fost dezamăgit de modul în care echipa s-a prezentat și nu s-a ferit să remarce atitudinea pe care Edjouma a avut-o, fotbalist ce termină contractul la finalul lunii decembrie.

„E rușinos indiferent de situație, chiar dacă era și 0-1. Sperăm ca în iarnă să se facă transferuri și să ne bazăm că avem și bancă de rezerve. Acum nu putem să spunem asta. Cine a intrat cu UTA, să joci titular, și să nu arăți nimic. Atitudinea lui Edjouma de aseară de pe teren, parcă era la balet. Nu mai contează acum, așteptăm iarna și să se facă transferurile promise, iar de anul viitor să se mențină acolo unde trebuie”, a mai spus Gheorghe Mustață.

Ngezana, titular în derby

Conform informațiilor obținute de FANATIK, se pare că Ngezana va reveni în , asta după ce a cerut să nu joace la confruntarea cu Farul Constanța, din campionat, câștigată cu 2-1 de bucureșteni. Fotbalistul african a acuzat o stare de oboseală și a fost vinovat la golul pe care Steaua Roșie Belgrad l-a marcat în duelul cu FCSB, din Europa League.

Echipa de start a FCSB-ului la derby-ul cu Dinamo

Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Toma/Stoian – Miculescu