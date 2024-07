Campioana României, FCSB, se pregătește de returul cu Maccabi Tel Aviv din turul doi preliminar UEFA Champions League, după ce în

Ngezana, Edjouma și Târnovanu, analiza lui Maccabi, înaintea manșei secunde din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor: „Să-i anihilăm!”

Într-un interviu realizat de BETANO, jucătorii FCSB-ului au prefațat partida retur cu Maccabi Tel Aviv, din turul doi preliminar UEFA Champions League. Fotbaliștii campioanei României s-au arătat foarte focusați înaintea duelului decisiv cu formația din Israel.

Partida retur se va disputa pe un teren neutru miercuri, 31 iulie, de la ora 21, la Budapesta, din cauza conflictelor din Fâșia Gaza. Premergător partidei, Ngezana este încrezător și consideră că victoria este obligatorie, totodată fundașul declarând că acest duel este meciul vieții lor.

„Pentru mine a fost un semnal de trezire faptul că trebuie să câștigăm acest duel. Nu e vorba doar despre acest meci, trebuie să câștigăm fiecare partidă în parte. Pentru noi, e meciul vieții noastre! E un vis faptul că putem juca în UEFA Champions League”, a declarat Siyabonga Ngezana, în interviul oferit celor de la BETANO.

Proaspăt revenit din împrumutul la Bari, în Serie B, Malcom Edjouma este conștient de importanța partidei retur, mijlocașul fiind de părere că jucătorii FCSB-ului trebuie să își „anihileze” adversarii de la Maccabi, pentru a trece mai departe în competiția supremă europeană.

„Trebuie să fim 100% pregătiți încă de la început și până la final. Nu trebuie să îi lăsăm pe ei (n.r Maccabi Tel Aviv) să fie încrezători, pentru că va fi dificil dacă genul acesta de echipă joacă dezinvolt cu mingea.

Cu toate echipele trebuie să intrăm cu gândul că trebuie să îi „anihilăm”, asta e mentalitatea potrivită. În primul meci cu ei am văzut ce am făcut bine și ce am făcut mai puțin bine. Trebuie să lucrăm la acest aspect și avem posibilitatea să ne calificăm în turul trei”, a spus Malcom Edjouma înaintea returului cu Maccabi Tel Aviv.

Târnovanu, de la EURO 2024 la preliminariile UEFA Champions League

Ștefan Târnovanu a făcut parte din lotul „tricolorilor” la Campionatul European din Germania, . Portarul nu a fost prezent în partidele din turul 1 preliminar UEFA Champions League, unde „roș-albaștrii” au demolat-o pe Virtus cu scorul de 11-1 la general.

Titular de drept în sezonul cuceririi titlului de campion, „Fane” consideră că FCSB trebuie să facă orice îi stă în putință pentru a se califica, fie în timp regulamentar, prelungiri sau lovituri de departajare.

„Avem șanse egale, chiar dacă am făcut un meci bun (n.r în tur) și puteam să câștigăm. Acum e un meci nou și trebuie să vedem cum o să-l abordăm ca să ne putem califica, ori cu o victorie, ori în prelungiri, ori la penalty-uri. Trebuie să ne calificăm oricum!”, a fost mesajul transmis de Ștefan Târnovanu.

Jucătorii FCSB-ului prefațează partida retur cu Maccabi Tel Aviv