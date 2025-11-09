Ngezana, probleme mari de indisciplină! Dezvăluirea care aruncă în aer vestiarul FCSB: „A plecat din cantonament! S-a văzut cu Djokovic”

ADVERTISEMENT

FCSB rămâne la distanță de 5 puncte de primul loc care ar duce la calificarea în play-off, după ce a remizat cu Hermannstadt, 3-3.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile despre situația de la FCSB

Rezultatul confruntării de la Sibiu l-a făcut pe a fost principalul său client. Omul de afaceri face și o dezvăluire incredibilă, spunând că Ngezana a plecat din cantonamentul echipei înainte de meciul cu Hermannstadt.

„Cum să iei goluri așa? Ce să-i fac lui Cercel? Radunovic, și el a fost neatent. Nu contează, au luat un gol aiurea. Olaru tu dai pasă la adeversar? Când puteam să avem 2-0. Singurul care e fotbalist adevărat e Cisotti. O să văd ce fac, poate mai angajez pe cineva care să se ocupe disciplină. Inventez eu în organigramă. O să văd! De atâta timp, nu se poate așa ceva. I-am spus să nu-l mai bage în autocar.

Să vină singur, să vadă cum e să batjocărești 25 de jucători. Și eu sunt vinovat, că nu am fost pe la echipă. Sunt prea prieten cu MM Stoica. A plecat ăla, Ngezana, din cantonament, îți dai seama? S-a întâlnit cu Djokovic, că sunt prieteni. Bine, hai, nu mai contează”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB, situația dificilă în SuperLiga

după 16 meciuri și este la 5 puncte de locul 6, cel care este ocupat de Farul Constanța. Campioana României urmează să joace împotriva celor de la Petrolul, meci care urmează să fie pe Arena Națională, pe 22 noiembrie, după pauza cauzată de partidele echipei naționale din preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada.

Gigi Becali a fost categoric cu privire la viitorul echipei, chiar dacă declarațiile sale au fost foarte critice: „FCSB campioană, ce să mai. Lasă, mă, că fac acum altă echipă. S-a terminat cu închizătorii! Da, o să joc cu Tănase și Olaru. Numai așa mai pot să câștig campionatul. Și așa e compromis sezonul. Ce, eu spun doar ce jucători joacă, ei gândesc formula”.