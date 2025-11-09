Sport

Ngezana, probleme mari de indisciplină! Dezvăluirea care aruncă în aer vestiarul FCSB: „A plecat din cantonament! S-a văzut cu Djokovic”

Probleme mari la FCSB, dezvăluite de Gigi Becali, după meciul terminat la egalitate cu Hermannstadt, 3-3. Ngezana ar fi plecat din cantonament înainte de confruntarea de la Sibiu.
Mihai Alecu
09.11.2025 | 23:41
Ngezana probleme mari de indisciplina Dezvaluirea care arunca in aer vestiarul FCSB A plecat din cantonament Sa vazutcuDjokovic
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt
ADVERTISEMENT

FCSB rămâne la distanță de 5 puncte de primul loc care ar duce la calificarea în play-off, după ce a remizat cu Hermannstadt, 3-3.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile despre situația de la FCSB

Rezultatul confruntării de la Sibiu l-a făcut pe Gigi Becali să fie foarte critic cu echipa sa și Daniel Bîrligea a fost principalul său client. Omul de afaceri face și o dezvăluire incredibilă, spunând că Ngezana a plecat din cantonamentul echipei înainte de meciul cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

„Cum să iei goluri așa? Ce să-i fac lui Cercel? Radunovic, și el a fost neatent. Nu contează, au luat un gol aiurea. Olaru tu dai pasă la adeversar? Când puteam să avem 2-0. Singurul care e fotbalist adevărat e Cisotti. O să văd ce fac, poate mai angajez pe cineva care să se ocupe disciplină. Inventez eu în organigramă. O să văd! De atâta timp, nu se poate așa ceva. I-am spus să nu-l mai bage în autocar.

Să vină singur, să vadă cum e să batjocărești 25 de jucători. Și eu sunt vinovat, că nu am fost pe la echipă. Sunt prea prieten cu MM Stoica. A plecat ăla, Ngezana, din cantonament, îți dai seama? S-a întâlnit cu Djokovic, că sunt prieteni. Bine, hai, nu mai contează”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

FCSB, situația dificilă în SuperLiga

FCSB a făcut 20 de puncte după 16 meciuri și este la 5 puncte de locul 6, cel care este ocupat de Farul Constanța. Campioana României urmează să joace împotriva celor de la Petrolul, meci care urmează să fie pe Arena Națională, pe 22 noiembrie, după pauza cauzată de partidele echipei naționale din preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada.

ADVERTISEMENT
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce...
Digisport.ro
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului

Gigi Becali a fost categoric cu privire la viitorul echipei, chiar dacă declarațiile sale au fost foarte critice: „FCSB campioană, ce să mai. Lasă, mă, că fac acum altă echipă. S-a terminat cu închizătorii! Da, o să joc cu Tănase și Olaru. Numai așa mai pot să câștig campionatul. Și așa e compromis sezonul. Ce, eu spun doar ce jucători joacă, ei gândesc formula”.

Radu Petrescu n-a scăpat de tirul lui Gigi Becali! Patronul FCSB, reacţie fără...
Fanatik
Radu Petrescu n-a scăpat de tirul lui Gigi Becali! Patronul FCSB, reacţie fără precedent: „În locul lui o prefer pe Demetreasca!”
Gigi Becali, atac devastator la jucători după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu există...
Fanatik
Gigi Becali, atac devastator la jucători după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu există în Europa aşa ceva! E debandadă la echipă”
Radunovic și Miculescu, devastați după „thrillerul” Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea...
Fanatik
Radunovic și Miculescu, devastați după „thrillerul” Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții” / „Eram pe ei”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar fi vinovat pentru decăderea unei echipe din România: 'Și-a băgat cineva coada!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!