Ngezana, pus la zid: „A zis să facă și el niște giumbușlucuri. Inadmisibil! E încărcat în buzunare!”. Șumudică vine cu exemplul cu Ndoye!

Ngezana nu a jucat duminică, la Constanța, în meciul extrem de important pe care FCSB l-a disputat împotriva Farului. Sud-africanul a acuzat o oboseală psihică și a refuzat să joace în această partidă. Stoperul campioanei a fost pus la zid în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită a analizat situația fundașilor centrali de la FCSB

În lipsa lui Ngezana, Dawa și Mihai Popescu, FCSB a fost nevoită să improvizeze pentru postul de fundaș central. Daniel Graovac, care teoretic este a patra variantă de stoper, și Mihai Lixandru, provenit din mijlocaș, au făcut pereche în centrul defensivei și s-au descurcat destul de bine. Vivi Răchită este de părere că o echipă cu mult mai multă calitate în atac ar fi creat probleme mari „roș-albaștrilor”:

„Atât timp cât joci cu un mijlocaș în atac, că Ișfan e mijlocaș, nu ai cum să le pui probleme fundașilor centrali de la FCSB, chiar dacă primele trei variante nu sunt. Pentru un meci ca aseară s-au descurcat bine. Era mai complicat dacă jucau împotriva unei echipe precum Craiova sau Rapid”, a spus Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Refuzul lui Ngezana de a juca meciul cu Farul, pus la zid

Ngezana nu a fost nici suspendat, nici indisponibil din cauza unei accidentări. Fundașul sud-african , informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Acest gest a fost extrem de criticat:

(n.r. – ce se întâmplă cu Ngezana) Jucătorii africani au această problemă. Nu sunt foarte profesioniști. El a zis că e titular cert, pentru că Dawa e accidentat, și că poate face niște giumbușlucuri. Are o vârstă extraordinară pentru un fundaș central. El ar putea face pasul spre un fotbal mult mai dezvoltat, dar se mulțumește cu puțin. Nu înțeleg ce înseamnă să fii încărcat, poate ești prea încărcat la buzunare”, a spus Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică îl critică dur pe fundașul sud-african, dând exemplul lui Ousmane Ndoye

Marius Șumudică a avut jucători africani de-a lungul carierei sale de antrenor, iar unul dintre ei este celebrul Ousmane Ndoye, mijlocaș cu multe meciuri în Liga 1. Pe vremea când antrena la FC Vaslui, Marius Șumudică a primit un sfat important de la Mircea Lucescu cu privire la fotbaliștii din acea zonă a lumii:

„Este cea mai ușoară scuză pentru un jucător (n.r. – Mă simt încărcat). Sunt de acord cu colegii mei: jucătorii africani sunt dificili. Mi-aduc aminte, am jucat în Champions League cu Fenerbahce, eram la Vaslui. La 1-1 am penalty, ia Ndoye mingea, dar trebuia să bată Sânmărtean. A luat mingea, a ratat și Lucescu mi-a zis să nu las niciodată un jucător african să facă acest lucru. Din punctul lor de vedere sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, au cele mai frumoase mașini.

Jucătorii din Africa, când ajung la un nivel înalt și duc o viață bună, când trebuie să facă pasul spre un fotbal mai dezvoltat decât România, bat pasul pe loc. Ei tot timpul sunt deranjați de orice. Eu i-am luat apărarea lui Ngezana și nu sunt de acord cu ce a făcut Crețu, dar acum nu poți să spui că nu poți să joci. Stai, mă, eu îmi joc soarta ca patron sau ca și club. Dacă nu câștig meciul ăsta, se duce Farul la 8 puncte și e din ce în ce mai greu să prind play-off-ul.

Dacă pierdea ieri, FCSB mai avea 10% șanse să intre în play-off. Nu ai voie să lipsești, mai ales când ai probleme la nivel de fundași centrali. Te întreb ceva: te descarci săptămâna asta? Erai încărcat și acum te descarci? Este inadmisibil să-ți lași echipa așa. Este cel mai ușor să ieși dintr-o situație de genul spunând că nu ești bine mental”, a explicat Marius Șumudică, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a răbufnit după ce a văzut poza cu Vali Crețu și Ngezana

românul acuzându-l pe sud-african în fața galeriei că „doarme pe el”, mai puțin plăcut. Veteranul lui FCSB a postat o poză în care el era în echipament, în timp ce Ngezana era îmbrăcat în civil, lucru ce l-a deranjat foarte tare pe Marius Șumudică:

„Am văzut poza pusă de Crețu: nu mor caii când vor câinii. El îmbrăcat în echipament și Ngezana civil. Făcută probabil la Constanța. Păi cum? Tu te-ai dus în excursie sau de ce nu ești în treningul echipei? Înseamnă că nu ești în program. Drept dovadă, până la urmă l-au convins să stea pe bancă. Nu mi se pare normal, dar aici ține de conducători și de cei ce știu ce se întâmplă acolo.

Uită-te câți au ieșit ieri cu probleme medicale. Din ce în ce, lotul are de suferit și e nevoie de jucători. Tu nu poți să vii cu o cauză din asta, să spui că ești obosit mental când Miculescu își dă viața și iese cu probleme musculare, când Tănase se pune pe jos că joacă meci de meci, când Olaru își dă viața pentru echipă. Dacă vedeți la cartonașul roșu de la Belgrad, el tot caută cu fața cotul ăluia. Asta înseamnă spirit de sacrificiu! Indiferent că-și periclita situația facială, putea să-i spargă nasul, el se duce cu capul și căuta contactul cu cotul adversarului.

Asta înseamnă să fii alături de echipă, nu să spui că ești obosit și încărcat într-un meci care era ca o finală. Primează interesul echipei, nu ai voie să faci așa ceva. Gigi a fost foarte sincer și a spus că nu vrea să joace. A zis clar, nu mai există loc de interpretări. A zis clar că a refuzat să joace, motivând că este obosit”, a conchis Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.