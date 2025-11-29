Ngezana refuză să joace în Farul – FCSB! Ce le-a transmis fundașul sud-african celor din staff. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB continuă să treacă printr-o perioadă extrem de slabă, iar una dintre surprizele neplăcute de la campioana ultimelor două sezoane este stoperul Siyabonga Ngezana. Fundașul central sud-african nu se mai regăsește și a făcut greșeli uriașe în meciurile „roș-albaștrilor”. Dărâmat psihic de situație, Ngezana a transmis staffului că nu poate juca în meciul de la Ovidiu.

Ngezana, ieșit din calcule pentru meciul cu Farul Constanța! Ce a transmis oficialilor lui FCSB

FCSB vine după o nouă înfrângere dezamăgitoare în Europa League, după ce nu a reușit să o învingă pe Steaua Roșie Belgrad, deși a jucat în superioritate numerică timp de o repriză și jumătate. Siyabonga Ngezana a fost din nou eroul negativ al acestui meci și a greșit grav la unicul gol al partidei, după ce a pasat unui adversar în propriul său careu.

Din informațiile obținute de FANATIK, sud-africanul este profund afectat de forma slabă prin care trece și de valul de critici care s-a revărsat asupra lui și a înștiințat conducerea că nu este capabil să intre pe teren în meciul extrem de important pe care FCSB îl va juca la Ovidiu, contra Farului lui Ianis Zicu. El a cerut oficialilor să nu facă deplasarea, însă stafful a insistat ca el să meargă,

Cine va ocupa postul de fundaș central pentru FCSB în meciul cu Farul

În lipsa lui Ngezana, Mihai Popescu și Dawa, FCSB va alinia un cuplu de fundași centrali format din Mihai Lixandru și Daniel Graovac,

Pentru acest meci, FCSB nu se va mai baza pe Alexandru Stoian pentru a îndeplini regula U21, ci pe Mihai Toma. Fotbalistul de 18 ani, văzut de Mihai Stoica drept cel mai bun jucător sub vârstă din campionatul intern, va fi folosit în banda stângă a atacului lui FCSB.

Ngezana, jucător problematic pentru FCSB. Dezvăluiri uluitoare ale lui Mihai Stoica

Siyabonga Ngezana a fost unul dintre jucătorii cheie ai FCSB-ului din ultimele două sezoane. Fie că a făcut cuplu cu Dawa, Mihai Popescu sau Graovac, el a rămas tot timpul punct fix în apărarea „roș-albaștrilor”. Cu toate acestea, în noul sezon sud-africanul este de nerecunoscut și a avut mai multe probleme de indisciplină. Mihai Stoica a dezvăluit un episod uluitor cu stoperul, când a părăsit cantonamentul echipei după victoria împotriva Universității Cluj.

„Ngezana după meciul cu U Cluj a ieșit din hotel. Gigi m-a întrebat pe cine poate să știe în Cluj? I-am zis că doar pe Djokovic. Habar nu am dacă s-a întâlnit cu Djokovic. La ce oră s-a întors? La o oră matinală. Ngezana a venit la micul dejun. Da, asta e varianta. Nu au existat jucători să nu facă d-astea. Atât de inconștient să fii? Trebuie să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat. Clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane”, a dezvăluit Mihai Stoica la

Este a doua oară când Ngezana refuză deplasarea la Constanța

Mai mult decât atât, acest lucru s-a întâmplat tot înaintea unui meci cu Farul: „Eram în Germania, a vorbit medicul cu el și i-a spus să meargă, a zis că nu merge. L-am sunat, nu mi-a răspuns și i-am scris foarte clar și mi-a zis: ‘Nu sunt pregătit să joc’. I-am spus: ‘Nu trebuie să joci, te urci cu Bîrligea în autocar’. I-am scris clar: ‘Dacă nu te urci în autocar ai amendă 30.000’. Și el a zis: ‘Ok’. Și pe mine m-a dezarmat. Ok însemnând că pierde 30.000, salariul pe două luni. Iar eu trebuia să-l amendez.

Aia se întâmpla în decembrie și apoi ne-am dus în cantonament. Stăteam cu Baba Alhassan, Dawa, Kiki, jucătorii noștri africani și povesteam de Ngezana cum ei stabilesc să se întâlnească în oraș și el nu vine. Îl sună și-l întreabă unde e, iar el era la bază, uitase, e cu capul în nori. Râdeam și i-a zis lui Dawa: ‘Ce facem că am să-i dau amendă?’. Și el zice: ‘Și s-a însurat acum’. Și spun: ‘Și atunci ce să facem? Cadou de nuntă să-i ștergem amenda? Hai că dă bine așa’. Ne mergea totul bine și am zis să facem așa și așa am făcut. Am greșit”, a spus managerul general al FCSB la emisiunea „MM la FANATIK”

Gigi Becali s-a săturat de gafele lui Ngezana. Motivul din spatele formei sale slabe

Gigi Becali nu mai are răbdare cu Ngezana, deși el a dovedit că poate fi un fundaș central de o valoare mult peste media SuperLigii României. Cu toate acestea, patronul FCSB crede că viața extrasportivă a fotbalistului este cea care îl trage foarte mult în jos și tocmai de aceea este hotărât să aducă doi fundași centrali pe care să se poată baza:

„Eu o să iau fundaș central. Că toate nenorocirile le-a făcut numai Ngezana. Doi trebuie să iau de fapt. Iau doi. Ne-a distrus ăsta. El a fost cel mai bun. Dar așa e în viață. Când vin oameni de pe acolo de pe la ei din pustietate și când dau pe aici de femei albe, e nenorocire. I-a venit soția, dar lui îi place albitura. De ce crezi tu că e el așa mort? Ce să își mai revină? Dacă vă spun eu ceva și voi vă suciți… Dar nu mai zic, că aude nevastă-sa”, a declarat Gigi Becali după meciul de la Belgrad.