Ngezana, replică pentru critici la ultimul meci al anului pentru FCSB! Sud-africanul, premieră în Europa League. Video

Ngezana a jucat ultimul meci pentru FCSB în 2025, împotriva lui Feyenoord. Fundaşul sud-african a deschis scorul în minutul 11 şi le-a dat o replică celor care îl criticau pentru evoluţiile din ultima vreme.
Marian Popovici
11.12.2025 | 22:50
Ngezana replica pentru critici la ultimul meci al anului pentru FCSB Sudafricanul premiera in Europa League Video
Ngezana, replică pentru critici la ultimul meci al anului pentru FCSB! Sud-africanul, premieră în Europa League. Sursa: sportpictures.eu
FCSB a început excelent confruntarea cu Feyenoord. Roş-albaştrii au deschis scorul în minutul 11 prin Siyabonga Ngezana. Fundaşul sud-african a marcat cu o lovitură de cap, după centrarea perfectă a lui Radunovic.

Siyabonga Ngezana, gol la ultimul meci al anului pentru FCSB!

Fundaşul sud-african a spart gheaţa şi a marcat primul său gol din carieră în cupele europene. Totodată este şi prima reuşită a lui Ngezana în acest sezon, în care mai are o pasă de gol, în derby-ul cu Rapid, scor 2-2.

Ngezana şi-a ales momentul potrivit pentru a ieşi la rampă. Este ultimul meci al anului pe care îl dispută pentru FCSB, fundaşul fiind convocat la Cupa Africii, acolo unde va participa alături de naţionala „Bafana Bafana”.

Ngezana, criticat recent de coechipierul Vali Creţu în mod public

Fotbalistul sud-african a fost criticat atât de patron, cât şi de proprii colegi pentru prestaţiile din acest sezon. După meciul foarte slab făcut cu Steaua Roşie Belgrad, Creţu l-a scos vinovat pe Ngezana în faţa fanilor: „Ce să fac dacă ăla doarme pe el!”.

Gigi Becali s-a declarat de partea lui Vali Creţu în această controversă, spunând că un fotbalist profesionist trebuie să îşi asume criticile, chiar dacă vin din partea fanilor sau chiar a propriilor colegi:

„Ce a zis Crețu? La mine nu contează coleg, necoleg. Ești coleg, te iau în brațe și te încurajez, dar încă o dată și încă o dată? La revedere! Uite, o zic eu acum! Ai ales să fii fotbalist? Dacă ai ales să fii fotbalist trebuie să știi că tu joci fotbal și se uită la tine zeci de mii și milioane de suporteri.

Apoi, dacă tu ți-ai ales asta, și ai un contract cu un om, și iei pe lună 20.000 – 30.000 de euro, care e o avere pentru un om, trebuie să îți duci viața în așa fel încât să duci contractul până la capăt!

Da, se acceptă de la un coleg. Și în public, da. Dacă tu distrugi munca atâtor oameni și speranțele a milioanelor de oameni, trebuie să fii înjurat în piața publică!”, a spus Gigi Becali.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
