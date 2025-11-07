Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ngezana sau Bîrligea: cine a greșit la penalty-ul lui Basel? Fostul internațional nu are dubii! Cine e „noul Baciu” de la FCSB

Cine a fost adevăratul vinovat pentru primul gol marcat de Basel în victoria cu 3-1 contra FCSB-ului. Fostul internațional român a analizat în direct faza și a dat verdictul.
Mihai Dragomir
07.11.2025 | 14:33
Ngezana sau Birligea cine a gresit la penaltyul lui Basel Fostul international nu are dubii Cine e noul Baciu de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Analiză după primul gol primit de FCSB de la Basel. Cine este noul Baciu din echipa „roș-albaștrilor”. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut și cu Basel în Europa League. Bucureștenii au rămas devreme în 10 oameni, iar la puțin timp au comis un penalty total fără sens, în urma unei lovituri libere. Fostul internațional român a spus cine a fost, de fapt, de vină.

Florin Gardoș a spus cine a fost vinovat, de fapt, la primul gol primit de FCSB cu Basel

FCSB a ratat toate punctele în Elveția. Campioana României a fost învinsă de Basel cu 3-1, deși a prestat un joc ofensiv demn de admirat. Primul gol al gazdelor a venit în urma unui henț comis de Ngezana, care a sărit în zid la o lovitură liberă și a fost imprudent în privința poziției mâinii sale.

ADVERTISEMENT

Deși Gigi Becali consideră că Daniel Bîrligea a fost de vină la faza respectivă, Florin Gardoș, fostul mare fundaș român, înclină balanța către fotbalistul sud-african. Fostul campion al României a explicat cum trebuia să procedeze Ngezana la faza în care a comis penalty.

„Aș zice așa un 60-40 spre Ngezana. Când stăteam în zid, fiind printre cei mai înalți, nu îmi plăcea niciodată să mă țină cineva de tricou, de mână. În primul rând că trebuie să sari și dacă tu mă ții de mână, nu mai poți să sari la fel de mult. Deci instant le ziceam tuturor colegilor sau pe cine aveam lângă mine la zid, bă, ia mâna de pe mine, ia mâna de pe tricou.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Ngezana e vinovat 60%, cel puțin. Nu avea ce să caute cu mâna acolo, în poziția aia. Eu ca fundaș zic că Ngezana a greșit 60%, iar Bîrligea 40%”, a spus inițial Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac a spus cine sunt
Digisport.ro
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"

De ce trebuia FCSB să se impună cu Basel

Specialiștii FANATIK au opinat și în legătură cu rezultatul final al meciului Basel – FCSB. Florin Gardoș și Marian Aliuță au căzut de acord că bucureștenii trebuiau și puteau să învingă, chiar dacă meciul s-a jucat în deplasare.

„Părea că e o seară bună pentru echipă. Basel nu e la nivelul celorlalte echipe, dacă comparăm cu Young Boys, care au fost mult peste!”, a mai spus Florin Gardoș. „Și la 2-1 pentru Basel, FCSB venea peste ei!”, a completat și Marian Aliuță.

ADVERTISEMENT

„Noul Baciu” de la FCSB. Cine este fundașul care l-a impresionat pe Florin Gardoș

Unul dintre jucătorii remarcați din compartimentul defensiv al campioanei României a fost Daniel Graovac, cel care a făcut un meci foarte bun în Elveția. Florin Gardoș l-a asemănat cu Eugen Baciu.

„Graovac e o achiziție bună. E genul de fundaș care seamănă cu Baciu, pe care l-am prins și eu foarte puțin. Lipseau Goian, Ghionea, intra Baciu. Nu aveai niciodată ce să îi reproșezi, așa mi se pare și Graovac.

Joacă safe, își face treaba defensiv foarte bine, nu face floricele, nu încearcă driblinguri, nu își asumă riscuri. Aseară a fost bun, chiar bun, mi-a plăcut. Ținând cont de Mihai Popescu, care s-a accidentat și a avut și un start destul de slab, Ngezana la fel, Grovac a fost singurul care s-a menținut pe o linie!”, a mai spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Vestea bună pe care Mihai Rotaru a primit-o în direct Fanatik SuperLiga. „E...
Fanatik
Vestea bună pe care Mihai Rotaru a primit-o în direct Fanatik SuperLiga. „E foarte posibil să fie titular cu Bosnia!”. Exclusiv
Mihai Rotaru, reacție pe scara avionului după Rapid Viena – Craiova 0-1. „Nota...
Fanatik
Mihai Rotaru, reacție pe scara avionului după Rapid Viena – Craiova 0-1. „Nota 10! Am câştigat pentru România!” Ce prime au oltenii şi mesajul pentru Gigi Becali
Ce se întâmplă, de fapt, cu Cătălin Cîrjan la Dinamo? Florentin Petre, verdict...
Fanatik
Ce se întâmplă, de fapt, cu Cătălin Cîrjan la Dinamo? Florentin Petre, verdict ferm despre forma mai slabă a mijlocașului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!