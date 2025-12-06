Ngezana, schimbat la pauză în FCSB – Dinamo! Jucătorul care s-a „răzvrătit” a intrat în locul lui

ADVERTISEMENT

Prima repriză a meciului dintre FCSB și Dinamo, de pe Arena Națională, a fost una lipsită de ocazii. Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, a decis să opereze la pauză două schimbări cel puțin interesante pentru a aduce un plus pe faza ofensivă.

Derby dezamăgitor pe Arena Națională

Dinamo a fost echipa mai periculoasă în prima parte a meciului cu FCSB, de pe Național Arena. Câinii roșii nu au avut ocazii clare de a deschide scorul, însă au pus presiune, iar fundașii campioanei României au fost mai tot timpul în alertă.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, atacurile roș-albaștrilor au fost inerte. Florin Tănase a fost cel mai implicat jucător de la FCSB pe faza ofensivă, însă nu a reușit să își găsească colegii cu pase în profunzime. Mai mult, benzile Radunovic și Crețu au greșit multe centrări.

Schimbările făcute de FCSB la pauza meciului cu Dinamo

Elias Charalambous a operat două modificări în startul reprizei secunde. Ngezana și Radunovic au părăsit terenul, iar în locul lor și-au făcut apariția Tavi Popescu și Alexandru Pantea. Lixandru a fost trimis automat în centrul defensivei, lângă Daniel Graovac.

ADVERTISEMENT

Schimbarea lui Ngezana cu Tavi Popescu este una destul de greu de înțeles. Elias Charalambous a scos fundașul central, care nu avea cartonaș galben, și a introdus în locul său un jucător ofensiv. Lixandru a coborât, iar linia mediană e una mobilă, cu Șut, Lixandru și Olaru.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Gigi Becali despre Tavi Popescu. Fotbalistul de la FCSB s-a supărat că a fost trimis să joace în Cupa României

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat în urmă cu doar câteva zile că fotbalistul campioanei României a fost supărat că a fost trimis să joace la Arad în meciul din Cupă,

„El este un copil care s-a supărat că de ce are jucărie mai mică decât jucăria unui prieten de-ai lui. Adică de ce ăia nu fac deplasarea, dar el face? El este Octavian Popescu, care e mare fotbalist, și pac, s-a supărat, și a zis «dom’ne, nu mai pot să alerg».

ADVERTISEMENT

Păi da, el a cerut schimbare, că «nu mai pot». Alergase 14 kilometri, știi? 14 kilometri a făcut, săracul. Ce să-i faci? Am zis: «Bine, mă, dacă săracul nu mai poate…»”, declara Gigi Becali la