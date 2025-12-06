Ngezana, schimbat la pauză în FCSB – Dinamo! Jucătorul care s-a „răzvrătit” a intrat în locul lui

Prima repriză a meciului dintre FCSB și Dinamo, de pe Arena Națională, a fost una lipsită de ocazii. Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, a decis să opereze la pauză două schimbări cel puțin interesante pentru a aduce un plus pe faza ofensivă.
Dinamo a fost echipa mai periculoasă în prima parte a meciului cu FCSB, de pe Național Arena. Câinii roșii nu au avut ocazii clare de a deschide scorul, însă au pus presiune, iar fundașii campioanei României au fost mai tot timpul în alertă.
De partea cealaltă, atacurile roș-albaștrilor au fost inerte. Florin Tănase a fost cel mai implicat jucător de la FCSB pe faza ofensivă, însă nu a reușit să își găsească colegii cu pase în profunzime. Mai mult, benzile Radunovic și Crețu au greșit multe centrări.
Elias Charalambous a operat două modificări în startul reprizei secunde. Ngezana și Radunovic au părăsit terenul, iar în locul lor și-au făcut apariția Tavi Popescu și Alexandru Pantea. Lixandru a fost trimis automat în centrul defensivei, lângă Daniel Graovac.
Schimbarea lui Ngezana cu Tavi Popescu este una destul de greu de înțeles. Elias Charalambous a scos fundașul central, care nu avea cartonaș galben, și a introdus în locul său un jucător ofensiv. Lixandru a coborât, iar linia mediană e una mobilă, cu Șut, Lixandru și Olaru.
Tavi Popescu are șansa să impresioneze în derbyul cu Dinamo. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat în urmă cu doar câteva zile că fotbalistul campioanei României a fost supărat că a fost trimis să joace la Arad în meciul din Cupă, alături de juniorii echipei, în timp ce colegii săi, titulari de bază, au fost lăsați să se odihnească la București.
„El este un copil care s-a supărat că de ce are jucărie mai mică decât jucăria unui prieten de-ai lui. Adică de ce ăia nu fac deplasarea, dar el face? El este Octavian Popescu, care e mare fotbalist, și pac, s-a supărat, și a zis «dom’ne, nu mai pot să alerg».
Păi da, el a cerut schimbare, că «nu mai pot». Alergase 14 kilometri, știi? 14 kilometri a făcut, săracul. Ce să-i faci? Am zis: «Bine, mă, dacă săracul nu mai poate…»”, declara Gigi Becali la Prima Sport.