Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv

Gigi Becali a dat ultimele detalii despre situațiile lui Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa, fundașii centrali de bază de la FCSB în trecutul apropiat
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.03.2026 | 12:45
Ngezana si Dawa detalii de ultima ora Ce se intampla cu ambii fundasi ai FCSB la vara Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, ultimele detalii despre Ngezana și Dawa. Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a oferit ultimele detalii vizavi de situațiile în care se află în prezent Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa la FCSB. Primul este accidentat și refuză pentru moment să se opereze, după cum a dezvăluit Mihai Stoica recent.

Gigi Becali vrea să îl păstreze pe Siyabonga Ngezana la FCSB și din vară

Astfel, fundașului central sud-african i s-a transmis că nu va mai juca la echipa roș-albastră până nu va fi supus intervenției chirurgicale respective. În aceste condiții, s-a pus problema să se renunțe la el în vară, dar patronul campioanei României a infirmat acum în mod ferm acest scenariu.

„Păi cum nu rămâne, cum să nu rămână? Să iau banii, să se ducă la Africa acolo, să iau și eu 4, 5 sute de mii. Nu vrea să se opereze? Până la urmă o să se opereze. Ngezana e fotbalist. Noi nu știam, el juca accidentat, mă, nebunu’. Și din cauza lui am ajuns în situația asta.

Cu Rapid de exemplu aveam 2-0 în minutul 87, s-a făcut 2-2. Și din cauza lui am luat golurile pe care le-am luat de am mâncat bătăile pe care le-am mâncat. Dar el juca accidentat, nu știu. Noi nu aveam fundași centrali. Și gata. Una peste alta, ce a fost a fost, s-a întâmplat. Niciodată, e jucător valoros, cum să te desparți de el?”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Ce a spus Gigi Becali despre posibilul interes al lui Lyon pentru Joyskim Dawa

În contextul în care în ultimele zile s-a vehiculat că francezii de la Lyon l-ar dori pe fundașul central camerunez, finanțatorul de la FCSB a transmis că nu există în acest moment vreo ofertă oficială pe numele acestuia. De asemenea, omul de afaceri a spus și că este dispus să renunțe la serviciile lui Dawa pentru o sumă de transfer de aproximativ două-trei milioane de euro:

„Nu am primit nimic, când primesc prima dată îți spun ție. Nu știu, să facă o ofertă. Îl dau imediat, pe loc, cu trei milioane. Îl dau și cu două”. 

Gigi Becali, ultimele detalii despre situațiile lui Ngezana și Dawa

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
