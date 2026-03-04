Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a oferit ultimele detalii vizavi de situațiile în care se află în prezent Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa la FCSB. Primul este accidentat și refuză pentru moment să se opereze, după cum a dezvăluit Mihai Stoica recent.

Gigi Becali vrea să îl păstreze pe Siyabonga Ngezana la FCSB și din vară

Astfel, fundașului central sud-african i s-a transmis că nu va mai juca la echipa roș-albastră până nu va fi supus intervenției chirurgicale respective. În aceste condiții, s-a pus problema să se renunțe la el în vară, dar patronul campioanei României a infirmat acum în mod ferm acest scenariu.

„Păi cum nu rămâne, cum să nu rămână? Să iau banii, să se ducă la Africa acolo, să iau și eu 4, 5 sute de mii. Nu vrea să se opereze? Până la urmă o să se opereze. Ngezana e fotbalist. Noi nu știam, el juca accidentat, mă, nebunu’. Și din cauza lui am ajuns în situația asta.

Cu Rapid de exemplu aveam 2-0 în minutul 87, s-a făcut 2-2. Și din cauza lui am luat golurile pe care le-am luat de am mâncat bătăile pe care le-am mâncat. Dar el juca accidentat, nu știu. Noi nu aveam fundași centrali. Și gata. Una peste alta, ce a fost a fost, s-a întâmplat. Niciodată, e jucător valoros, cum să te desparți de el?”,

Ce a spus Gigi Becali despre posibilul interes al lui Lyon pentru Joyskim Dawa

În contextul în care în ultimele zile s-a vehiculat că , finanțatorul de la FCSB a transmis că nu există în acest moment vreo ofertă oficială pe numele acestuia. De asemenea, omul de afaceri a spus și că este dispus să renunțe la serviciile lui Dawa pentru o sumă de transfer de aproximativ două-trei milioane de euro:

„Nu am primit nimic, când primesc prima dată îți spun ție. Nu știu, să facă o ofertă. Îl dau imediat, pe loc, cu trei milioane. Îl dau și cu două”.