Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”

Siyabonga Ngezana a fost înlocuit la pauza derby-ului FCSB - Dinamo, iar Gigi Becali l-a acuzat pe fundaș că s-a umplut de bani și că nu-i mai pasă de echipa de club. Care sunt ultimele informații despre sud-african.
Răzvan Scarlat
08.12.2025 | 12:50
Ngezana ultimele informatii despre stoperul sudafrican Cand te doare ceva schiopatezi El insa
EXCLUSIV FANATIK
Ngezana, tot mai contestat de conducere și fani. Sursa foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Prima repriză a derby-ului dintre FCSB și Dinamo a fost săracă în faze de poartă. La pauză, campioana României a operat două modificări, cu scopul de a aduce un plus pe faza ofensivă. Astfel, Siyabonga Ngezana a fost înlocuit cu Tavi Popescu, în timp ce Risto Radunovic cu Alexandru Pantea. Schimbarea sud-africanului nu a implicat, însă, considerente de ordin tactic. Din câte se pare, stoperul a acuzat probleme medicale.

Ratează Ngezana meciul cu Feyenoord? Anunțul lui Mihai Stoica

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, o oferit ultimele informații despre Siyabonga Ngezana. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că, într-adevăr, fundașul a avut unele dureri și că este incert pentru partida cu Feyenoord, din Europa League, programată joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Îl durea genunchiul și nu a putut continua. Dimineața a fost la terapie, să vedem dacă va putea să joace joi”, a spus Meme.

Imediat, oficialul roș-albaștrilor a fost întrerupt de fostul mare fotbalist Dănuț Lupu, aflat în studio.

ADVERTISEMENT
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion...
Digi24.ro
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

Meme, dar eu știu că atunci când te doare un picior șchiopătezi, faci ceva, te oprești. Dar nu s-a văzut nicio secundă că-l doare ceva”, a remarcat Lupu.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului

Ulterior, Mihai Stoica a continuat. “Știu, ce pot să spun? A fost un sezon solicitant, nu numai sezonul ăsta, ci tot anul 2025. Probabil că unii au avut și chestia asta, am făcut sezon aproape perfect, trebuie să curgă ofertele. Uite că ofertele nu curg sau au curs și au fost refuzate pentru golgheterul campionatului (n.r. Louis Munteanu). Încep să plece din ce în ce mai puțini jucători din România, pe bani, afară, în campionate puternice”, a spus Mihai Stoica.

Ce problemă are, de fapt, Meme cu Ngezana

La rândul lui, Meme Stoica nu-și poate explica regresul lui Siyabonga Ngezana, care, în urmă cu doar câteva luni, era stâlpul defensivei la FCSB.

ADVERTISEMENT

Doi azi de zile a fost pilonul nostru, a fost cel mai bun fundaș central străin care a fost vreodată în România. Doi ani. Eu aici am o problemă. Nu am probleme cu jucători care nu au avut un aport semnificativ sau lipsesc. Am o problemă cu Ngezana pentru că știam că avem un fundaș central. Și acum ne gândim câți fundași centrali să aducem. Probabil plus unu față de ce ne gândeam. Deocamdată e bine că l-am adus pe Andre Duarte”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Gigi Becali despre Siyabonga Ngezana

La doar câteva minute după Derby de România, Gigi Becali l-a pulverizat pe Siyabonga Ngezana, care va participa alături de Africa de Sud la Cupa Africii. L-a acuzat că nu mai este cu gândul la echipa de club, din moment ce s-a umplut de bani.

Ngezana a zis că nu mai poate. Ce-i pasă lui? El merge la echipa națională. S-a umplut de bani. Jucătorii mei s-au umplut de bani. E adevărat, e munca lor, ne-au ajutat. Dacă nu știu… de unde să știu? Nu știu care e treaba”, a spus Gigi Becali.

Mihai Stoica DEZVALUIE TOATE SECRETELE din vestiar dupa FCSB - Dinamo 0-0. Cauzele EVOLUTIEI MODESTE

Pleacă Musi după anunțul lui Giovanni Becali? Cum arată campania de transferuri a...
Fanatik
Pleacă Musi după anunțul lui Giovanni Becali? Cum arată campania de transferuri a lui Dinamo în iarnă și ce oferte are Stoinov. Exclusiv
Denis Alibec, cel mai controversat subiect după FCSB – Dinamo 0-0. „Nu cred...
Fanatik
Denis Alibec, cel mai controversat subiect după FCSB – Dinamo 0-0. „Nu cred că a inventat”. Pleacă în iarnă? Exclusiv
A spus tot adevărul despre situația lui Denis Alibec la FCSB. „Nici nu...
Fanatik
A spus tot adevărul despre situația lui Denis Alibec la FCSB. „Nici nu a vorbit cu mine!”. Întrebarea lui Lupu a devenit virală. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!