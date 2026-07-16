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Ngolo Kante, cel mai carismatic jucător al Franței, a făcut iureș după eliminarea de la CM 2026: „Calitatea fără caracter, organizare și dorință nu va câștiga nimic!”

Franța a părăsit CM 2026 în semifinale după 0-2 cu Spania. Ngolo Kante a reacționat dur după ce echipa lui a fost eliminată de la turneul final. Ce a spus mijlocașul.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 06:15
Ngolo Kante cel mai carismatic jucator al Frantei a facut iures dupa eliminarea de la CM 2026 Calitatea fara caracter organizare si dorinta nu va castiga nimic
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Ngolo Kante, reacție după după eliminarea Franței de la CM 2026. Foto: Hepta.
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Franța și-a luat adio de la CM 2026 în semifinale, după 0-2 cu Spania. Ibericii au câștigat meciul într-o manieră dominantă, spre disperarea francezilor. Veteranul Ngolo Kante a făcut iureș după meciul pierdut. Ce a spus despre întreaga echipă, de la colegi până la superiori.

Ngolo Kante, foc și pară după eliminarea Franței de la CM 2026

Spania este prima finalistă de la CM 2026 după 2-0 în semifinale cu Franța. Meciul dintre cele două naționale de top a fost mai mult înclinat către iberici, din punct de vedere al prestației de pe teren. Eliminarea „Cocoșului Galic” din turneu a provocat o serie de reacții în rândul francezilor. Ngolo Kante, jucătorul cu o poveste de film, a reacționat dur în urma eșecului suferit.

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„Sunt furios. Foarte furios. Nu pentru că am pierdut, ci din cauza modului în care am pierdut. Când am câștigat Cupa Mondială în 2018, oamenii au crezut că pare ușor. Nu a fost ușor. A fost nevoie de sacrificiu, disciplină, unitate și jucători dispuși să lupte pentru fiecare minge. Ceea ce am văzut în seara asta nu mi-a amintit de acea echipă.”

M-am uitat la această formație și nu am văzut suficientă conducere. M-am uitat la tactică și nu am văzut suficiente soluții. M-am uitat la atitudine și nu am văzut suficientă dorință de a câștiga. Spania nu a învins Franța pentru că avea nume mai importante. Au învins Franța pentru că era echipa de fotbal mai bună din toate punctele de vedere. Aveau un plan, aveau încredere în el și l-au pus în aplicare. Franța părea confuză!”, a spus inițial Kante.

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Ngolo Kante, mesaj pentru suporterii Franței

Ngolo Kante și-a manifestat apoi regretul față de fanii naționalei Franței. El nu a ezitat să îi critice pe toți cei care, prin atitudinea de care au dat dovadă, au condus echipa către eliminarea de la CM 2026. „Îmi pare rău pentru fani, pentru că meritau mult mai mult de atât. A purta tricoul Franței nu este doar o chestiune de talent, ci o chestiune de responsabilitate. Astăzi, acea responsabilitate nu a fost pe măsura performanței.

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Vor fi critici la adresa jucătorilor, vor fi critici la adresa staff-ului tehnic și vor fi critici la adresa abordării echipei față de joc. Este normal, pentru că așteptările sunt diferite atunci când reprezinți Franța. Această echipă are calitățile necesare pentru a concura pentru fiecare trofeu, dar calitatea fără caracter, organizare și dorință nu va câștiga nimic”, a mai declarat Ngolo Kante, conform presei internaționale.

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  • 2018 este anul în care Ngolo Kante câștiga CM alături de naționala Franței 
  • 69 de selecții a strâns mijlocașul pentru Franța
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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