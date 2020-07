Nici a cincea oară n-a fost cu noroc! Mădălina Ghenea s-a despărțit de iubitul milionar

După relațiile cu Gerard Butler, Philipp Plein, Matei Stratan și Vito Schnabel, Mădălina Ghenea părea să-și fi găsit în sfârșit fericirea în brațele milionarului Leonardo Maria Del Vecchio, fiul celui mai înstărit om de afaceri din Italia. Din păcate, nici a cincea oară nu a fost cu noroc pentru frumoasa brunetă, deși bărbatul îi dăruise un superb inel de logodnă și îi jurase că o va duce în fața altarului.

Iată că acum, după o poveste de dragoste mai ceva ca în filme, fiecare a luat-o pe drumul său, spre disperarea fanilor, care chiar sperau că de data aceasta vor asista la o nuntă ca în povești. Din păcate pentru ei, un astfel de eveniment ar putea să nu mai aibă loc niciodată în viața româncei.

De altfel, aceasta a spus în repetate rânduri că experiențele din ultimii ani au convins-o că trebuie să rămână „burlăciță” pentru tot restul vieții. A făcut-o chiar și în cel mai recent mesaj publicat pe rețelele de socializare, prin care a confirmat despărțirea de milionarul italian.

Mădălina Ghenea i-a spus adio iubitului. Românca vrea să rămână singură pentru totdeauna

În plus, chiar dacă nu duce lipsă de admiratori, preferă să „rămână singură” decât să se arunce în brațele altui bărbat care mai apoi să o dezamăgească. Până când viața îi va scoate în cale prințul pe cal alb la care visează cu ochii deschiși, preferă să se concentreze pe obiective precum dezvoltarea profesională.

„Mulți dintre voi mă întrebați tot timpul de ce nu m-am căsătorit niciodată. Voi încerca să răspund cât mai bine. Personal, aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricărui bărbat pe care l-am întâlnit până acum. Nu mă simt singură, incompletă sau neîmplinită, dar nu vorbesc despre asta.

Se pare că îi enervează pe oameni – în special pe bărbați. Singur nu este un status, este un cuvânt care mai bine descrie o persoană care este îndrăznește să trăiască și să abordeze viața fără să depindă de alții. Muncește din greu, devine ceva în viață, dar căsătoria nu este o garanție și nu crede că un bărbat îi poate asigura garanții financiare”, le-a transmis Mădălina Ghenea.

Cum reușește să își mențină trupul de invidiat

„Iubirile vieții mele sunt fiica și mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită. Nu spun niciodată și dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că vă dezamăgesc pe toate, dar nu vă voi anunța, îmi voi păstra viața privată, dar deocamdată îmi dedic viața fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele.

Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viața mea privată, dar am simțit că aceste cuvinte pot servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată”, a mai spus bruneta.

La cei 180 de centimetri ai săi, Mădălina cântărește doar 54 de kilograme și poate ai crede că asta se datorează unei diete riguroase. Ei bine, nu.

Întrebată ce produse folosește în mod special, Mădălina a dat un răspuns la care cu siguranță că nu te-ai fi așteptat. Adoră uleiul de cocos și îl consideră ideal atunci când vine vorba despre menținerea unei greutăți corporale optime.