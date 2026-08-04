Nici Adi Ilie nu-l iartă pe Marius Baciu: „Nu am văzut niciun traseu de joc. Haos total! FCSB e în vacanță și acum”

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. „Marinarii” au început perfect meciul şi au condus cu 2-0 la pauză. Roş-albaştrii au reuşit să revină după pauză şi au egalat graţie golurilor marcate de Dawa şi Joao Paulo.

Adrian Ilie pune tunurile pe Marius Baciu: „N-am văzut nimic. Şi-au pierdut busola”

Marius Baciu este unul dintre cei mai criticaţi oameni de la FCSB în acest moment. Antrenorul nu a scăpat nici de tirul lui Adrian Ilie, care a spus la FANATIK SUPERLIGA că nu înţelege ce joacă FCSB şi de ce a fost aleasă acea echipă de start, cu toate transferurile în primul „11”:

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„Nu prea am văzut nimic. Şi-au pierdut busola. Ce să vedem? Nu am văzut niciun traseu de joc. Sunt şi mulţi jucători noi. Cu jucătorii de calitate pe care îi are, FCSB ar fi trebuit să facă mai mult. Au pierdut şi dubla cu Auda.

Ajung greu la poartă. Nu ştiu cum folosesc anumiţi jucători pe anumite posturi. Toma nu ar trebui să joace acolo, de aia e şi schimbat în minutul 30. Am impresia că FCSB vine din vacanţă sau încă se află acolo. Sunt pe primul loc şi au un avantaj foarte mare pentru că nu vor mai juca decât în campionat şi în Cupa României.

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Din cauza antrenorului nu vedem traseele de joc şi nici nu cred că s-a impus. Jucătorii care sunt impuşi acolo nu evoluează pe posturile lor. Baciu a greşit în sistemul de joc, în a doua repriză s-au văzut schimbările. (n.r. Gigi Becali l-a salvat pe Baciu) Da, asta s-a întâmplat…”, a spus Adrian Ilie.

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Nu au trecut peste ruşinea cu Auda: „Să iei şapte goluri aşa, înseamnă că defensiv stai foarte rău”

Fostul atacant al Valenciei spune că la FCSB este un haos total, cu jucători precum Toma şi Cisotti folosiţi pe nişte posturi care nu îi avantajează. şi pentru tactica din meciul cu Auda:

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„Nu am văzut nimic, cum să ajungă mingea la poartă. Bîrligea nu e în formă. Aşezarea echipei, cu Cisotti şi Toma acolo. Un haos total. De ce nu Tănase cu Joao Paulo? Să îşi asume. Echipa suferă şi la posesie.

Eu cred că Farul are cea mai slabă echipă din patru-cinci ani. Dacă Farul este puţin mai atentă în primele 10 minute, câştigă uşor meciul. Şi la dubla cu Auda au pierdut tactic meciul.

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Auda a jucat ce ştie, doar contraatac, cu doi-trei jucători. Să iei şapte goluri aşa, înseamnă că defensiv stai foarte rău. Cu Farul nu au făcut niciun fel de presiune şi după 20 de minute când au văzut că nu pot, le-au dat două goluri”, a fost reacţia lui Adi Ilie.