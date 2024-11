Nici Argentina, nici Spania, nici Anglia! Naționala unui fotbalist din Superliga României este cea mai tare din lume în 2024

2024 este un an cu multe competiții internaționale. și a 16-a Copa America adjudecată de Argentina. De asemenea, Coasta de Fildeș a cucerit Cupa Africii, iar Qatar pe cea a Asiei. Nu în ultimul rând, Noua Zeelandă a cucerit din nou Cupa Oceaniei.

Angola este calificată la Cupa Africii 2025

Niciuna dintre aceste naționala laureate în 2024 nu este însă performera anului, din punct de vedere al victoriilor în meciurile oficiale. Titlul onorific aparține Angolei. Nicio echipă nu depășește cele 12 victorii pe care „Antilopele Negre” le-au obținut, până acum, în acest an.

Performanța echipei africane poate fi amplificată, în ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Africii 2025. Angola joacă azi cu Ghana (acasă) și luni cu Sudan (în deplasare). În ambele partide pornește ca favorită.

Ultimele cinci meciuri au fost fără gol primit

Angola a câștigat ultimele cinci meciuri fără a primi gol. În 2020, naționala a jucat un număr record de meciuri: 16 oficiale și 4 amicale. Bilanțul total este: 13 victorii, cinci egaluri și două înfrângeri. Singurele eșecuri au fost 0-1 cu Maroc și 0-1 cu Nigeria.

Seria formidabilă a Angolei a început în 2022, an pe care l-a terminat neînvinsă. În 2023 a avut două înfrângeri, iar anul acesta a bifat seria amintită mai sus.

Un portughez a schimbat fața naționalei

“Cetățenii se văd reflectați în noi, în rezistența și în munca noastră. Suntem competitivi pe teren și jucăm fotbal cu ambiție. Sunt mândru și că până acum, în aproape o sută de jocuri, nu am suferit nicio eliminare. Suntem autentici și credem într-un proces care pune în valoare cu adevărat aptitudinile și virtuțile jucătorului angolez”, a explicat selecționerul portughez Pedro Valdemar Soares Gonçalves.

El este artizanul metamorfozei Angolei. „Sunt aici de șapte sezoane și de mai mult de cinci conduc echipa de seniori”, a explicat tehnicianul care, la nivel de națională, a început în 2018, cu echipa Under 17.

„Am petrecut 16 ani la Academia lui Sporting Lisabona, 14 ca antrenor, și am simțit că a sosit momentul să unei alte provocări. Am fost sedus de oportunitatea de a lucra în Africa și am acceptat propunerea. Am venit pe un continent și într-o țară cu care nu aveam nicio legătură de familie, iar astăzi mă simt ca un cetățean angolez”, a mai spus acesta.

Foarte mulți jucători evoluează în străinătate

Angola s-a calificat deja la Cupa Africii din 2025 ca lider al Grupei F, înaintea Sudanului, Nigerului și Ghanei. Cu toate acestea, Pedro Gonçalves vrea mai mult: „Simt că se mai pot face multe, mult mai multe, cu potențialul pe care îl avem”.

Angola este o națională care a jucat la singură Cupă Mondială, cea din 2006. Atunci a terminat pe locul 23 din 24 de combatante. Nici la Cupa Africii nu prea a strălucit. Are două sferturi de finală (2010 și 2023) ca performanțe maxime.

Aldair Ferreira este mijlocaș la FC Botoșani

Actuala reprezentativă este alcătută într-o majoritate covârșitoare din fotbaliști care joacă în străinătate.

Vedetele vin însă din alte locuri. Bastos (Botafogo), Fredy (Eyupsor), Kialonga (Lecce), Zito (Cagliari), Show (Dallas), Randy (Vallecano) ori golgheterul Mabululu (Al Ahly) duc greul echipei.

Angola are însă jucători și la Udinese, Metz, Lille, Lens, Burnley, Hertha Berlin sau Steaua Roșie Belgrad. Cel mai cunoscut angolez care a jucat în România este Ze Kalanga, campion cu Dinamo în 2007. El a jucat și la Mondialul din 2006.

Echipele cu cele mai multe victorii în meciurile oficiale în 2024

Angola: 12 victorii în 16 jocuri

Iran:11 victorii în 14 jocuri

Qatar: 11 victorii în 15 jocuri

Spania: 10 victorii în 11 jocuri

Japonia: 10 victorii în 13 jocuri

Iordania: 10 victorii în 15 jocuri

Coasta de Fildeș: 9 victorii în 13 jocuri

Coreea de Sud: 9 victorii în 14 jocuri

Iran, Qatar și Spania pot ajunge și ele la 12 victorii în meciurile oficiale din 2024 dacă înving în meciurile pe care le mai au de jucat. Angola poate ajunge însă la 14 victorii în meciurile oficiale din 2024.