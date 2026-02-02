Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv

Laurenţiu Reghecampf a dezvăluit câţi bani i-a returnat lui Mihai Rotaru după ce a rupt unilateral contractul cu Universitatea Craiova în 2023.
Marian Popovici
02.02.2026 | 15:00
În septembrie 2023, Laurenţiu Reghecampf a rupt contractul cu Universitatea Craiova pentru a prelua formaţia Al Tai din Arabia Saudită. Clauza de reziliere a contractului cu oltenii a fost de 300.000 de euro.

Laurențiu Reghecampf dezvăluie câţi bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru: „Suntem pe modul distanţă”

Laurenţiu Reghecampf a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre relaţia pe care o are cu patronul oltenilor, Mihai Rotaru, dezvăluind şi sumele pe care le-a plătit Craiovei după rezilierea unilaterală:

„Ştiţi cum este la fotbal? Mai te cerţi, mai te împaci, aşa e la fotbal. Nu suntem nici certaţi, nici împăcaţi. Ţinem distanţa deocamdată. O să se rezolve şi cu banii, nu e problemă.

Am dat o parte din bani, da. Era vorba de 200.000 de euro. 100.000 de euro era pentru antrenorul de fitness. Pe ăia i-am plătit înainte. Şi am mai plătit şi din cei 200.000 de euro.

Se poate schimba oricând, aşa e la fotbal. Cu domnul Rotaru suntem pe modul distanţă deocamdată”, a dezvăluit Laurenţiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Rotaru, supărat după ce Reghe a plecat de la Craiova: „300.000 de euro a rămas”

Mihai Rotaru a fost supărat că Laurenţiu Reghecampf a plecat de la Universitatea Craiova şi l-a reclamat la comisii pe tehnician pentru plata celor 300.000 de euro. Ce spunea finanţatorul oltenior la vremea respectivă:

„Mă uit în cont. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțam. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Până în acest moment, Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul Universității Craiova, de asta nu am făcut conferință de presă de prezentare a unui nou antrenor până acum”, a spus Rotaru în 2023.

