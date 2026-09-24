Sport

Victor Angelescu a auzit ce vrea să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Nu are cum. E o aroganță!”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) urmează să fie instalat la FCSB. Rivalii ”roș-albaștrilor” au ironizat afirmația antrenorului conform căreia va duce echipa pe primul loc în 10 etape.
Traian Terzian
24.09.2026 | 13:50
Victor Angelescu a auzit ce vrea sa faca Laurentiu Reghecampf la FCSB Nu are cum E o aroganta
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani), ironizat de rivali după declarațiile făcute înainte de instalarea la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Nici nu a fost prezentat oficial la FCSB că Laurențiu Reghecampf a și fost ironizat de rivalii din SuperLiga. Victor Angelescu (42 de ani) s-a arătat dezamăgit de o afirmație făcută de tehnician.

Laurențiu Reghecampf, ironizat de rivalii celor de la FCSB

Patronul Gigi Becali a dezvăluit faptul că Laurențiu Reghecampf i-a promis că în 10 etape FCSB va fi pe primul loc și va câștiga titlul fără probleme, dar președintele Rapidului nu crede că acest lucru este posibil și a taxat aroganța antrenorului.

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”Eu nu cred că a putut să-i spună asta, pentru că nu are cum să fie. Nu are cum. Nici dacă vine Mourinho nu o să fie, nici Guardiola. Se poate, normal, teoretic, dar e o aroganță dacă a spus asta. Sunt echipe foarte bune. Craiova arată cel mai bine de vreo doi ani de zile, tocmai ce au câștigat meciul direct cu ei la o diferență colosală. Putea fi 7-0, 8-0.

Dinamo arată foarte bine, sunt echipe foarte bune. Să spui că le depășești pe toate… Nu știu pe ce loc sunt ei. Că poți spune că iei campionatul, au un lot foarte bun, tu, Reghecampf, știi că ești un antrenor foarte bun, asta da.

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Dar să spui că după 10 etape ești pe locul 1… S-ar putea ca nici dacă câștigi toate meciurile să nu fii. Dar astea sunt lucruri care se întâmplă în fotbal, până la urmă. A lucrat cu Becali, a lucrat foarte bine cu MM, au o relație foarte bună și contează toate aceste lucruri”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

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Cum va arăta FCSB cu Reghecampf pe bancă

În ciuda acestei contre, acționarul minoritar al Rapidului a recunoscut că Laurențiu Reghecampf este un antrenor cu mare calitate, care și-a demonstrat valoarea și este convins că FCSB va arăta mai bine cu el la timonă.

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”Reghecampf clar e un antrenor foarte bun. Are trofee câştigate aici, a demonstrat şi la FCSB, şi la Craiova, şi cât de cât în afară. E un antrenor titrat pentru campionatul nostru, a mai făcut rezultate foarte bune la FCSB.

Nu privesc nici ca pe o spaimă, nici nu mă gândeam că va veni cineva foarte slab. Cred că va arăta altfel. FCSB va arăta mai bine, asta-i clar. FCSB, față de ultimele meciuri, cu Reghecampf, sunt convins că va arăta mai bine”, a spus Angelescu.

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De ce FCSB nu va intra în lupta la titlu

O reacție chiar mai dură a avut Adrian Porumboiu, fost mare arbitru și patron la FC Vaslui, care consideră că oricâți bani îi promite Gigi Becali lui Laurențiu Reghecampf este aproape imposibil ca FCSB să câștige titlul în acest sezon.

”Îmi place că-i dă un milion (n.r. – de euro) lui Reghecampf, dacă ia titlul. Poți să-i dai și 10 milioane, că nu-l ia. Și 20, că n-are cum să-l ia. Sunt prea multe în față care au puncte și joacă bine. Craiova e numărul 1, după aceea vine Dinamo, vine Rapid, lupta e destul de puternică acolo sus”, a afirmat Porumboiu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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