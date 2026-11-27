ADVERTISEMENT

Doru Andrei (23 de ani) a înscris un gol care se poate întrece la reușita săptămânii din Europa și care s-ar putea lupta cu golul lui Jude Bellingham din Real Madrid – PSV 5-1. Fotbalistul lui Sepsi OSK a profitat de o greșeală în defensivă a celor de la U Cluj și a scos din joben o execuție cum rar se vede.

Doru Andrei, gol de kinogramă în U Cluj – Sepsi

Partida dintre Universitatea Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe a fost una destul de echilibrată și părea că doar o execuție de geniu poate debloca tabela (ceea ce s-a și întâmplat), chiar dacă ardelenii rataseră câteva ocazii în prima oră de joc. Cu toate astea, cei care au spart gheața au fost covăsnenii, care au înscris prin Doru Andrei.

ADVERTISEMENT

Tânărul fotbalist al lui Ovidiu Burcă a profitat de insistența ardelenilor de a ieși cu mingea la picior din defensivă. Pasa lui Andrei Gheorghiță a fost interceptată de Sillaghi, care i-a trimis rapid mingea colegului său. Doru Andrei nu a stat prea mult pe gânduri când a văzut că Lefter este ieșit din poartă și a ales o execuție cum iubitorii fotbalului vedeau pe vremuri la Ricardo Quaresma.

Aflat în diagonală, undeva la aproximativ 25 de metri de poartă, Doru Andrei „a plesnit” mingea cu exteriorul, lansând o boltă superbă peste Ștefan Lefter, portarul Universității Cluj. Mingea a intrat în poartă, iar fotbalistul lui Sepsi a explodat de bucurie.

ADVERTISEMENT

Sepsi ia o gură importantă de oxigen după victoria de pe Cluj Arena

Nou-promovata Sepsi OSK nu a avut cel mai bun parcurs în turul de campionat și nici returul nu l-a început foarte bine, după ce Universitatea Cluj s-a prezentat la acest meci după o serie de cinci meciuri fără înfrângere în SuperLiga României, mai exact 3 victorii și 2 remize, ceea ce o făcea mare favorită, însă ofensiva ardelenilor a fost slăbită încă din primele minute. Elevii lui Bergodi nu au reușit să înscrie, iar Sepsi duce toate cele trei puncte acasă. Cu această victorie, Sepsi ajunge la 21 de puncte și se apropie provizoriu la doar 4 puncte de zona de play-off, dar cel mai important lucru este acela că se îndepărtează de zona roșie. Ultimul loc de baraj este, în prezent, ocupat de FC Argeș, care are 16 puncte.