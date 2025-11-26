Sport

„Nici Inter Milano nu are fundaș ca el!”. Cea mai tare declarație despre jucătorul pe care Mircea Lucescu îl vrea în SuperLiga

Mircea Lucescu a dezvăluit că ar vrea să îl vadă pe Lisav Eissat în SuperLiga. Dar proaspătul internaţional român este propus la unul dintre granzii Europei.
Marian Popovici
26.11.2025 | 11:23
Nici Inter Milano nu are fundas ca el Cea mai tare declaratie despre jucatorul pe care Mircea Lucescu il vrea in SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
„Nici Inter Milano nu are fundaș ca el!”. Cea mai tare declarație despre jucătorul pe care Mircea Lucescu îl vrea în SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lisav Eissat este surpriza selecţionerului Mircea Lucescu. Fundaşul israelian cu origini române a debutat în echipa naţională în amicalul cu Moldova şi a fost titularizat cu San Marino.

Dumitru Dragomir, laude la adresa lui Lisav Eissat: „Nici Inter nu are fundaş central ca el”

Mitică Dragomir este încântat de fundaşul pe care Mircea Lucescu l-a debutat în echipa naţională. Fostul şef al Ligii a dezvăluit că îl vede pe Eissat la o echipă de talia lui Inter Milano:

ADVERTISEMENT

„Lisav Eissat e jucător de FCSB. Jucător bun, dă cu capul de nu s-a pomenit. Jucător tare de tot. E de echipă mai mare decât FCSB. Eu spun că nici Inter nu are fundaş central ca el.

O să vedeţi în următorii ani. Ce fundaşi are Inter? În afară de ăla de la City (n.r. Akanji), care o ţine din gafă în gafă… Acerbi e deodată cu mine. Ce să mai? Modric, la 40 de ani e ca la 25. Emerllahu mi s-a părut bun, dar nu ca Louis Munteanu.

ADVERTISEMENT
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de...
Digi24.ro
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune

De nota 10 a jucat, nu de nota 9. A jucat perfect, Louis. FCSB este o echipă privată. Gigi Becali face ce vrea. Ok, dacă ar fi fost a Primăriei, da, dar aşa…”, a dezvăluit fost şef a Ligii la Profeţiile lui Mitică.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

Mircea Lucescu, laude la adresa lui Eissat: „Sper să-l văd în campionatul României”

După ultimul meci din preliminarii, 7-1 cu San Marino, Mircea Lucescu a dezvăluit că vrea să îl vadă pe Lisav Eissat în SuperLiga, lăudând evoluţia fundaşului în vârstă de 20 de ani în preliminarii:

„Mi-a plăcut foarte mult Eissat ăsta, care are 20 de ani. Mi-au plăcut și ceilalți, dar pentru unul care a debutat într-un meci oficial.În prima repriză îi era frică să și paseze.

ADVERTISEMENT

Așa se întâmplă, emoțiile astea nu le poți controla. Misiunea mea este să facă o echipă puternică, dar din păcate n-am jucătorii tineri pe care mi i-aș dori. Sper să-l văd pe Eissat în campionatul României”, a spus Lucescu.

Gică Hagi, în continuare, “fabrică” de bani pentru turci. Ce se întâmplă la...
Fanatik
Gică Hagi, în continuare, “fabrică” de bani pentru turci. Ce se întâmplă la Istanbul, la aproape 25 de ani de la retragerea “Regelui”. Video
Valentin Ceaușescu și secretul din spatele Cupei Campionilor Europeni câștigate de Steaua în...
Fanatik
Valentin Ceaușescu și secretul din spatele Cupei Campionilor Europeni câștigate de Steaua în 1986: „Au râs!”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de...
Fanatik
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
”El era șeful lui Giovanni Becali!” Dezvăluiri-bombă din culisele fotbalului românesc: ”Avem totul...
iamsport.ro
”El era șeful lui Giovanni Becali!” Dezvăluiri-bombă din culisele fotbalului românesc: ”Avem totul pregatit!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!