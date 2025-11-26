„Nici Inter Milano nu are fundaș ca el!”. Cea mai tare declarație despre jucătorul pe care Mircea Lucescu îl vrea în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Lisav Eissat este surpriza selecţionerului Mircea Lucescu. Fundaşul israelian cu origini române şi a fost titularizat cu San Marino.

Dumitru Dragomir, laude la adresa lui Lisav Eissat: „Nici Inter nu are fundaş central ca el”

Mitică Dragomir este încântat de fundaşul pe care Mircea Lucescu l-a debutat în echipa naţională. Fostul şef al Ligii a dezvăluit că îl vede pe Eissat la o echipă de talia lui Inter Milano:

„Lisav Eissat e jucător de FCSB. Jucător bun, dă cu capul de nu s-a pomenit. Jucător tare de tot. E de echipă mai mare decât FCSB. Eu spun că nici Inter nu are fundaş central ca el.

O să vedeţi în următorii ani. Ce fundaşi are Inter? În afară de ăla de la City (n.r. Akanji), care o ţine din gafă în gafă… Acerbi e deodată cu mine. Ce să mai? Modric, la 40 de ani e ca la 25. Emerllahu mi s-a părut bun, dar nu ca Louis Munteanu.

De nota 10 a jucat, nu de nota 9. A jucat perfect, Louis. FCSB este o echipă privată. Gigi Becali face ce vrea. Ok, dacă ar fi fost a Primăriei, da, dar aşa…”, a dezvăluit fost şef a Ligii la Profeţiile lui Mitică.

Mircea Lucescu, laude la adresa lui Eissat: „Sper să-l văd în campionatul României”

, Mircea Lucescu a dezvăluit că vrea să îl vadă pe Lisav Eissat în SuperLiga, lăudând evoluţia fundaşului în vârstă de 20 de ani în preliminarii:

„Mi-a plăcut foarte mult Eissat ăsta, care are 20 de ani. Mi-au plăcut și ceilalți, dar pentru unul care a debutat într-un meci oficial.În prima repriză îi era frică să și paseze.

Așa se întâmplă, emoțiile astea nu le poți controla. Misiunea mea este să facă o echipă puternică, dar din păcate n-am jucătorii tineri pe care mi i-aș dori. Sper să-l văd pe Eissat în campionatul României”, a spus Lucescu.