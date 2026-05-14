„Nici istorie nu cunoaște!”. Un fost ministru al apărării din mandatul lui Traian Băsescu îl face praf după ce a spus că România nu rezistă mult în fața Rusiei: „Probabil sufletește e apropiat de leadership-ul de la Kremlin”

ADVERTISEMENT

Fostul președinte Traian Băsescu a reaprins una dintre cele mai sensibile teme din spațiul public: cât ar rezista România în cazul unui conflict direct cu Rusia până să sară în sprijinul nostru forțele NATO? Un ex-ministru al apărării chiar din perioada când politicianul ocupa scaunul de la Palatul Cotroceni dă de pământ cu acesta, contrazicând scenariul pe care l-a vehiculat.

Declarația lui Traian Băsescu despre rezistența României în fața Rusiei provoacă indignare

Fostul președinte al țării a declarat că nu ar putea ține piept mai mult de 72 de ore unei invazii de amploare până la intervenția NATO. Declarația a provocat reacții puternice, iar una din cele mai dure vine chiar din interiorul sistemului militar. Fostul ministru al apărării, generalul în rezervă Corneliu Dobrițoiu, care a condus MApN în perioada mai – decembrie 2012, îl contrazice pe Băsescu și spune că țara noastră e mult mai pregătită față de ce se crede sau se lasă de înțeles. Mai mult, acesta îl acuză pe Băsescu că vorbește despre armată după ce, în perioada mandatului său, apărarea a primit finanțări extrem de mici.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Dobrițoiu, în exclusivitate pentru FANATIK, vine după ce Traian Băsescu a spus la postul național de televiziune că „nu rezistăm 72 de ore, nu avem echipamentele necesare”. În același timp, fostul șef al statului a încercat să explice că problema finanțării armatei a fost discutată și în timpul mandatului său și că, la un moment dat, nu ar fi vrut să avizeze bugetul din cauza sumelor prea mici alocate pentru apărare.

Fostul ministru al apărării Corneliu Dobrițoiu, dur cu Băsescu

Declarațiile sale au stârnit iritare în rândul unor foști responsabili din sistemul militar, iar Corneliu Dobrițoiu explică de ce greșește fostul marinar. „E opinia dânsului, dar dumnealui a fost atât de apropiat de calitatea de comandant suprem al Forțelor Armate Române încât a alocat 0,9% din PIB apărării. Armata a fost într-un proces, din punct de vedere operațional, de creștere valorică absolut incontestabilă datorită participării în teatre de operațiune. Nu împărtășesc ideea domnului fost președinte, care nici istorie nu cunoaște sau omite puncte reale ale istoriei”, a declarat generalul în rezervă, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Argumentul generalului în rezervă

Dobrițoiu merge mai departe și aduce în discuție rezistența anticomunistă din munți, considerând că exemplul istoric demonstrează că România nu poate fi redusă la un calcul simplist despre câteva zeci de ore de rezistență. „Rușii plus comuniștii s-au chinuit până în 1952 să elimine niște rezistențe răzlețe anti-comuniste din munți. Dumnealui trăiește într-o realitate virtuală, desenată probabil de alte interese. Nu vede că forțele convenționale ale Rusiei sunt în prag de colaps în Ucraina, nu vede multe, dar dumnealui probabil sufletește este apropiat de leadership-ul de la Kremlin, de asta nu le vede. Este exclusă o astfel de aberație”, afirmă generalul în rezervă.

ADVERTISEMENT

În plin război în Ucraina, discuțiile despre capacitatea reală de apărare a statelor NATO din flancul estic au devenit tot mai intense. România și-a crescut constant bugetul pentru apărare în ultimii ani, iar alocarea de 2,5% din PIB : sisteme Patriot, HIMARS, transportoare blindate, drone și avioane F-16. În paralel, Bucureștiul negociază deja tranziția către avioanele F-35.

ADVERTISEMENT

Războaiele moderne se duc diferit. Ce punctează Dobrițoiu

Corneliu Dobrițoiu spune că imaginea unei armate care ar fi „spulberată” în trei zile ignoră complet transformările produse în ultimul deceniu, dar și schimbarea radicală a modului în care se poartă războaiele moderne. „Dacă până în 1952 s-au chinuit să treacă sub tăcere rezistența armată anti-comunistă la care au fost o mână de oameni, până la 100 de oameni, dacă domnul Băsescu crede că actualii planificatori sunt atât de idioți încât să pună forțele noastre, alea puține câte le avem, în linie, să le toace rușii cu artilerie, cu tot ce au… Nu! Fizionomia războiului s-a schimbat foarte mult. Părerea mea e că suntem în stare să apărăm în condiții foarte bune țara. Dacă ar fi să ne apărăm de unii singuri, e o afacere care ar dura minim 2 ani”, afirmă acesta.

Dronele, arme-cheie în războaiele momentului

Generalul atrage atenția și asupra lecțiilor venite chiar de pe frontul din Ucraina, acolo unde Rusia, deși considerată una dintre cele mai mari puteri militare ale lumii, a suferit pierderi uriașe. „Mai cu seamă că armata e într-un efort de modernizare masiv și războiul dronelor sau amprenta dronelor în câmpul operațional este foarte mare și grav pentru niște forțe convenționale. Uitați-vă ce a pățit Rusia cu nervoasele și competentele ei forțe și pe nave. Inițial, rușii au intrat cu cele mai bine instruite forțe în Ucraina și le-au făcut zob. Acum, ei încearcă prin mobilizări periodice urmate de pregătiri de scurtă durată să trimită niște oameni în prima linie să fie măcelăriți”, explică fostul ministru.

ADVERTISEMENT

În opinia sa, experiența războiului modern demonstrează că simpla superioritate numerică nu mai garantează victoria, mai ales într-un conflict în care joacă un rol decisiv. Dobrițoiu insistă și asupra faptului că pregătirea unui militar performant nu se face peste noapte și că Rusia plătește acum prețul pierderilor uriașe suferite în Ucraina.

„Toată lumea știe că formarea unor luptători care să reziste într-un câmp operațional complex durează minim 4 ani, deci domnul Băsescu nu știu de ce a spus asta”, afirmă generalul. Fostul ministru al apărării nu se oprește aici. El spune că este deranjat de faptul că tocmai cei care au condus România în perioade în care armata a fost subfinanțată ajung acum să vorbească despre slăbiciunile sistemului militar.

„Eu sunt deranjat, ca să fiu elegant, de atitudinea domniei sale, deoarece în calitate de comandant, conform Constituției, nu l-a interesat de înzestrare, de finanțarea apărării. Nu l-a interesat despre starea constituirii și formării forțelor de rezervă, el fiind comandantul lor”, spune Corneliu Dobrițoiu.

Fostul ministru al apărării a avut discuții în contradictoriu cu Băsescu pe tema apărării chiar în timpul mandatului său

Mai mult, fostul ministru susține că a avut inclusiv discuții directe și tensionate cu Traian Băsescu pe tema finanțării armatei, încă din perioada în care acesta se afla la Cotroceni. „Eu am avut niște diferențe de opinii încă de când era în funcție, și pe buget, i-am adus argumente serioase. I-am zis domnului Băsescu textual ‘domnule, dacă începe războiul și aduce cineva două trenuri cu bani în poarta ministerului nu se va întâmpla nimic’.Banii ăia vor produce plus-valoare operațională în 5-10 ani”, povestește acesta.