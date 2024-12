„Nici la zilele orașului nu e așa”. Jucătorii celor de la Agricola Borcea, spectacol după 1-2 cu FCSB: „Ne-am ridicat la nivelul lor”

. Pentru jucători, dar și pentru localnici, vizita campioanei a însemnat un motiv de sărbătoare. Toată comuna s-a adunat la micul stadion din Borcea pentru a vedea campioana României.

Partidă istorică pentru Agricola Borcea, după o prestație apreciabilă împotriva campioanei

găzduirea FCSB-ului pe stadionul din Borcea a reprezentat un motiv de sărbătoare pentru călărășeni. Mai bine de jumătate de comună s-a adunat pentru a vedea câțiva din jucătorii bucureștenilor în acțiune.

ADVERTISEMENT

După ce la pauză s-a intrat la vestiare cu scorul de 2-0, prin golurile lui Marius Ștefănescu și Ionuț Panțîru, în teren au fost introduși mai mulți jucători din academia FCSB-ului. Acest lucru s-a simțit în jocul bucureștenilor care nu au mai reușit să înscrie în cea de-a doua repriza, ba chiar au primit gol în urma unei faze fixe.

Alex Burlacu, autorul golului Agricolei Borcea, a oferit declarații spumoase la finalul partidei: ”A venit Crăciunul mai devreme la Borcea. Am jucat cu o echipă cu 10 puncte în Europa League. În repriza a doua am jucat mai bine.

ADVERTISEMENT

E o bucurie nu doar pentru mine, pentru toată lumea. E bine pentru comunitate. E cel mai important meci de când s-a înființat Borcea. Nici la zilele orașului nu era așa. E o bucurie. Să joci cu campioana României e o bucurie. Știam ce adversar avem. Am încercat să nu primim multe”, a declarat la flash-interviu jucătorul Agricolei.

Victor Rîmniceanu după Agricola Borcea – FCSB 1-2: „Ne-am ridicat la nivelul lor”

Fostul portar al celor de la Voluntari, Farul Constanța (Ex Viitorul Constanța) sau Chiajna, Victor Rîmniceanu a făcut analiza partidei și a jocului onorabil făcut de echipa sa în această seară împotriva campioanei. Portarul a vorbit atât despre meci, cât și despre motivul plecării din Liga 1 și cum a ajuns să apere pentru Agricola Borcea.

ADVERTISEMENT

”A fost un meci frumos, ne-am descurcat bine. Ne-am ridicat la nivelul celor de la FCSB. Dacă aveam mai mult curaj, eu zic că era altfel. Am făcut o figură frumoasă. Să o aduci pe FCSB la Borcea…

De trei săptămâni, noi suntem în progres. Păcat că se termină campionatul. Eu zic să am jucat mai bine decât cu Petrolul. Pentru mine a fost o provocare. M-a sunat primarul. Am jucat cu Slatina, am apărat trei penalty-uri și ne-am calificat în grupele Cupei României.

ADVERTISEMENT

Mi-a fost dor de emoțiile din Liga 1. Mi-era dor și de voi (n.r. de jurnaliști), îmi plăcea să vorbesc. Va veni momentul când o să spun și de ce am plecat din Liga 1. Va exista o emisiune în care o să spun de ce am plecat. Nu e momentul acum”, a declarat Victor Rîmniceanu, la flash-interviu.