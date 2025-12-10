Nici Marijana nu i-a dat de cap! Ce se întâmplă cu fostul fotbalist al lui Lazio adus cu surle și trâmbițe în România

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe nu va putea conta, până la anul, pe unul dintre fotbaliștii în care Petrolul îți punea mari speranțe în acest sezon. Croatul Franjo Prce, fost jucător în Italia, la Lazio Roma, a încheiat sezonul, accidentarea lui în zona inghinală fiind mai gravă decât a părut inițial.

Franjo Prce a terminat anul competițional

i până în luna ianuarie nu are nicio șansă să revină pe teren. El nu are o ruptură, așa cum părea, și o desprindere de tensdon.

Fotbalistul lipsește deja de nouă meciuri, ultima lui apariție în echipa lupilor galbeni fiind în meciul cu FC Argeș, disputat pe 4 octombrie, a doua partidă pentru Eugen Neagoe, pe banca Petrolului.

Prce are 29 ani și a venit la Ploiești din Kazakhstan, de la Okzhetpes, echipă aflată pe locul 6 în campionat. El joacă pe postul de fundaș central și s-a format la academia lui Hajduk Split, înainte de a face pasul, în 2014, la gruparea italiană Lazio Roma.

Fotbalistul s-a născut în Bosnia, dar a reprezentat Croația

A jucat, mai întâi, pentru Lazio Primavera, apoi a debutat la prima echipă într-un meci de Serie A cu Torino, fiind, ulterior, împrumutat în Serie B, la Salernitana și Brescia. La Petrolul, Prce a jucat nouă meciuri, reușind o pasă de gol.

Fotbalistul născut în Bosnia, dar care a jucat pentru naționalele juvenile ale Croației, a semnat în vară cu Petrolul un angajament în vigoare pentru două stagiuni, el fiind adus pe a suplini plecarea lui Marian Huja, la o echipă din Polonia.

În cariera sa, Prce a mai jucat la Omonia Nicosia (Cipru), Karpaty Lvov (Ucraina), NK Varazdin (Croația), Slaven Belupo (Croația), East Bengal (India), FC Koper (Slovenia) și Spartak Varna (Bulgaria).

Petrolul a pierdut după șapte etape

Fără Prce, prahovenii au încheiat seria meciurilor în care au fost neînvinși. D

Înfrângerea nu i-a căzut deloc bine lui Eugen Neagoe, care a avut o reacție virulentă după meciul cu UTA. „Ne-am luptat de la egal la egal, am avut ocazii mai mari decât UTA. Nu-mi aduc aminte să fi avut ei ceva special. Jocul s-a încheiat 0-0, din punctul meu de vedere. Dar nu am ce să mai comentez, am văzut faza din prima repriză… Nu vreau să fiu chemat pe la comisii.

A început jocul și ne-a atras atenția când am schimbat un jucător, că am depășit spațiul. Nu sunt delegat să nu pot să depășesc spațiul. Fraților, ușor, că nu suntem aici la… O partidă pe care nu puteam să o pierdem la cum s-a jucat, băieții au făcut efort, s-au bătut, dar rezultatul e așa cum e. Am avut ocazii.

Neagoe se simte luat la mișto

Se terminase jocul, dar a trebuit să mai rămânem în teren. Eu respect oamenii, dar când sunt luat la mișto, nu îmi place. Sunt fost fotbalist, simt lucrurile astea, nu sunt parașutat la fotbal. Nu sunt fraier, deși am fost luat de multe ori de fraier.

Degeaba vorbim. Ne batem cu toată lumea, ce să facem. Sunt sincer, nu am ce să mai comentez. Faci un joc bun, în deplasare, cu o echipă bună, dar care nu și-a creat ocazii. Un joc care trebuia să fie egal, dar până la urmă nu a fost așa”, a spus antrenorul Petrolului.

În ultimul meci, pe teren propriu, din acest an, Petrolul va întâlni Universitatea Cluj, duminică, de la ora 15.30. Apoi, lupii galbeni vor mai avea un joc în Cupa României, în deplasare la Sănătatea Cluj, iar în ultima partidă din 2025 vor evolua, tot în deplasare, la Hermannstadt, echipă care a schimbat antrenorul.

După 19 etape, Petrolul are 19 puncte, fiind pe locul 12 în clasament. Sub ploieșteni sunt Unirea Slobozia (18 puncte), Csikszereda (16 puncte), Hermannstadt (12 puncte) și Metaloglobus (11 puncte).