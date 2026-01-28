Ce spun medicii despre ”miracolul” din microbuzul suporterilor PAOK! În ce stare sunt supraviețuitorii la 24 de ore de la accident: „Ancheta poate să identifice”

ADVERTISEMENT

Trei tineri au scăpat cu viață din accidentul îngrozitor care s-a produs lângă Lugoj, pe 27 ianuarie 2026, alte șase persoane murind pe loc, iar a șaptea victimă a fost confirmată la scurtă vreme după primele decese anunțate de autorități. Despre cum au putut supraviețui cei trei fani ai echipei de fotbal PAOK Salonic nici medicii nu au răspunsuri, însă ce a aflat FANATIK este care e, în prezent, starea supraviețuitorilor.

Cei trei bărbați care au scăpat cu viață din accidentul care leagă Bucureștiul de granița cu Ungaria sunt suporteri ai echipei din Grecia antrenată de românul . unde PAOK urma să aibă un meci cu echipa franceză joi, 29 ianuarie. După accident, cei care au scăpat, au ajuns la spital, în Timișoara, unde au fost preluați de echipe de specialiști.

Managerul unității medicale unde au ajuns bărbații, Dorel Săndesc, a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK detalii despre starea acestora. „Trei dintre tinerii care au fost în microbuz au supraviețuit aproape miraculos, dacă ne gândim că ceilalți șapte au decedat pe loc”, ne-a declarat Săndesc, managerul de la Spitalul Clinic Pius Brânzeu din Timișoara.

Al treilea pacient din cei răniți a ajuns la ATI, dar și-a revenit pe parcursul ultimelor ore

În accidente de o asemenea magnitudine, în care un microbuz intră direct într-un TIR, șansele de supraviețuire sunt minime. Forța impactului este, de cele mai multe ori, incompatibilă cu viața. Revenind la supraviețuitori, primul dintre ei a fost internat la Secția de Neurochirurgie, având minime leziuni hemoragice la nivel extra-cerebral. Pe înțelesul tuturor, este vorba de sângerări minore în afara creierului, nu în țesutul cerebral propriu-zis. „Este acum într-o stare foarte bună, e conștient, echilibrat, a venit și familia, stă cu el”, ne-a mai spus Săndesc.

Cât despre al doilea dintre supraviețuitori, managerul spitalului a precizat următoarele aspecte: „A suferit mai multe contuzii ușoare și o fisură a osului sacral din cadrul bazinului și a fost internat în secția de ortopedie”. Cel de-al treilea tânăr este într-o situație un pic mai complexă, acesta ajungând la ATI. Chiar dacă a necesitat o atenție sporită, dat fiind că, dintre cei care au scăpat, a fost în cea mai gravă stare, acum este în afara oricărui pericol.

„Pacienții sunt stabilizați”

„Al treilea pacient a suferit mai multe leziuni și a fost la ATI a Serviciului Trauma din clădirea Casa Austria a Spitalului Județean. Leziunile sunt reprezentate de fractură a coloanei cervicale, dar fără afectare neurologică, fără paralizie. O fractură a humerusului, fractură de claviculă simplă, două fracturi liniare, simple, la două coaste și contuzii pulmonare. Acest pacient a fost admis la Terapie Intensivă, fiind șocat post-traumatic, dar evoluția lui a fost bună: are tensiune bună, respiră spontan, nu a fost nevoie de intubație mecanică. Este conștient și el. Pacienții sunt stabilizați”, a mai precizat doctorul, pentru FANATIK.

Medicul Dorel Săndesc: „Poate chiar ancheta să identifice diverse mecanisme de supraviețuire”

Așa cum precizam mai sus, chiar și pentru medicii cu experiență e greu de explicat cum au putut scăpa cele trei persoane, însă după finalizarea anchetei se vor trage concluzii despre mecanismele prin care bărbații au fentat moartea.

„E greu să spui cum de trei oameni au putut supraviețui dintr-o asemenea coliziune, care a fost fatală pentru ceilalți, căci absolut toți au decedat pe loc. Ține de miracol acest lucru, dar aceste lucruri se întâmplă. Poate chiar ancheta să identifice diverse mecanisme de supraviețuire, nu putem să ne lansăm acum să stabilim cum au supraviețuit”, a mai spus medicul, pentru FANATIK.

Tragedia care s-a produs în Lugojel i-a întristat pe cei de la PAOK Salonic. Clubul a transmis un mesaj emoționant, în care vorbește despre „o zi neagră” pentru echipă, transmițând sprijin total pentru familiile îndoliate și pentru cei răniți.