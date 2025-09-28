Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam, atacant la FCSB: „Nu am mai văzut asemenea fotbalist”

Mamadou Thiam este noua senzație la FCSB! Fotbalistul venit de la U Cluj a arătat destul de bine în puținele minute pe care le-a primit în echipa campioană până în acest moment, iar adaptarea sa pare că va fi un proces de scurtă durată. Atacant de meserie, Thiam a dezvăluit cine este idolul său din fotbal.

Mamadou Thiam, îndrăgostit de un deținător al „Balonului de Aur”, care nu e nici Messi, nici Cristiano Ronaldo

FCSB se pregătește de partida cu Oțelul Galați de pe teren propriu și țintește să obțină o victorie în campionat după foarte mult timp. având în vedere că în Olanda a jucat doar 15 minute.

prin prestațiile sale, deși scurte până acum. Atacantul în vârstă de 31 de ani a dezvăluit cine este modelul său în cariera de fotbalist:

„Sunt un atacant căruia îi place să joace pentru echipă. Îmi place să combin cu echipa mea. Îmi place și să înscriu, bineînțeles, dar cel mai important este să ai plăcere în joc. Atacantul meu preferat este Karim Benzema. Pentru mine, el este definiția apogeului la care poate ajunge un atacant. Felul în care joacă pentru echipă este incredibil, nu am mai văzut un asemenea fotbalist”, a dezvăluit Mamadou Thiam.

„Ai încercat mâncare românească?”. Mamadou Thiam, răspuns ferm și surprinzător: „Sunt vegetarian”

Foarte mulți fotbaliști străini s-au arătat de-a lungul anilor extrem de satisfăcuți de mâncare românească. De obicei, preferatele lor sunt sarmalele, însă nu se dau la o parte nici de la mici sau mămăligă. Cu toate acestea, Mamadou Thiam recunoaște că nu a încercat niciun fel de mâncare tradițională, deși se află la al treilea său sezon în SuperLiga României. Motivul este clar: este vegetarian.

„(n.r. – ai încercat mâncare românească?) Nu am încercat deoarece mănânc doar vegetarian. Sunt musulman și nu pot mânca carne de porc. Noi putem mânca doar alimentele pe care ni le permite religia, dar eu mănânc mai mult vegetarian”, a explicat atacantul lui FCSB.

