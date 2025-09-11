Sport

Nici Messi, nici Ronaldo, nici Kane sau Haaland! Cine este surprinzătorul golgheter al preliminariilor CM 2026

Almoez Ali Zainalabedeen Mohamed Abdulla, atacantul naționalei Qatarului, a marcat cele mai multe goluri în aceste preliminarii
Catalin Oprea
11.09.2025 | 08:45
Ali Almoez (Qatar) este golgheterul preliminariilor CM 2026

Preliminariile pentru calificarea la CM 2026 au scos în evidență golgheteri mai vechi sau mai noi. Topul general nu este însă dominat de fotbaliștii cu nume, ci de un golgheter mai puțin cunoscut.

Haaland îl urmărește pe Ali Almoez

Almoez Ali Zainalabedeen Mohamed Abdulla, de la naționala Qatarului, a marcat 12 goluri în aceste preliminarii. Mai mult decât orice alt fotbalist. Atacantul de 29 de ani, sudanez de origine, este un golgheter conscrat. În 123 de meciuri pentru Qatar a marcat 60 de goluri.

Poziția lui în fruntea clasamentului poate fi pusă însă și pe seama faptului că naționala lui a jucat nouă meciuri în preliminarii. Iar cifrele lui pot crește. Qatar va juca într-o grupă de recalificare, alături de Emiratele Arabe Unite și Oman, urmând a mai avea la dispoziție două meciuri.

Totuși nu e Ali Almoez nu e chiar sigur că va termina pe primul loc, deoarece preliminariile din Europa au început mai târziu. Iar Haaland, spre exemplu, a dat cinci goluri în ultimul meci și putea marca chiar șase, dar l-a lăsat pe Aasgard să bată un penalty contra Moldovei.

Messi e golgheterul Americii de Sud

Atacantul lui Manchester City are însă cifre înfricoșătoare pentru orice portar advers. În 45 de meciuri la naționala Norvegiei, Haaland a înscris de 48 de ori. În contextul în care nu are decât 25 de ani.

Messi a terminat ultimele preliminarii din carieră ca golgheter în America de Sud. A marcat opt goluri, cu unul mai mult decât Luis Diaz, calificat cu naționala Columbiei la turneul final de la anul.

Cristiano Ronaldo l-a egalat pe Carlos Ruiz

Argentinianul a fost depășit însă în ierarhia all-time a golgheterilor din preliminarile Cupei Mondiale de Cristiano Ronaldo. Acesta a ajuns la 39 de goluri (3 în această campanie) și este la egalitate cu guatemalezul Carlos Ruiz, retras în 2016.

Mai mult ca sigur, CR 7 va deveni lider absolut la acest capitol, ținând cont că mai are de jucat patru meciuri, dintre care trei în Portugalia (cu Armenia, Ungaria și Irlanda). Ronaldo a ajuns la 141 de goluri la națională și 943 în carieră.

Golgheteri preliminarii CM 2026

Ali Almoez (Qatar) -12 goluri

Mehdi Taremi (Iran), Son Heung-Min (Coreea de Sud) – 10 goluri

Erling Haaland (Norvegia), Chris Wood (Noua Zeelandă), Ali Olwan (Iordania) – 9 goluri

Cât au marcat marii golgheteri în aceste preliminarii:

Haaland (Norvegia) – 9, Messi (Argentina) – 8, Salah (Egipt) -7, Rapinha (Brazilia) – 5, Kane (Anglia ) – 4, Ronaldo (Portugalia) – 3, Mbappe (Franța) -2, Lewandowski (Polonia) – 2

 

